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В Ашхабаде 270 семей получили квартиры к Новому году

В Ашхабаде 270 семей получили квартиры к Новому году
В Ашхабаде 25 декабря 270 семей получили к Новому году квартиры в микрорайоне Мир-7/3. На открытие четырёх вновь построенных домов приехал мэр туркменской столицы Шамухаммет Дурдылыев. Он и вручил новосёлам ключи от нового жилья, сообщает «Туркменистан сегодня».

— Каждая из трёх высоток рассчитана на 54, и одна — на 108 квартир с удобной планировкой и современным оборудованием для кухни, — отмечает издание.

На церемонии открытия лучшие строители, а также новосёлы получили ценные подарки от имени туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова.

В честь этого события возле новогодней ёлки перед новостройками состоялось представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Затем участники торжества высадили в прилегающей к домам территории саженцы. Открытие завершилось праздничным садака.

Напомним, 22 мая этого года ко Дню Ашхабада в микрорайоне Мир-7/3 открылись четыре девятиэтажных дома. В этот же день в чертах этого жилого массива состоялась закладка 23-х новых домов.

Примечательно, что 24 декабря в этрапе (районе) Сердар Балканского велаята (области) Туркменистана прошла церемония открытия нового села «Ровач» («Процветание»). Подрядчики построили там 268 домов, Дом здоровья, детский сад на 160 малышей, школу на 320 учеников, Дом культуры, торговый центр, сельский Дом быта, отделение связи с АТС на 360 номеров, продуктовый магазин, электроподстанцию, водоочистительную установку на 1000 кубометров в сутки и мечеть.В Ашхабаде 270 семей получили квартиры к Новому году





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