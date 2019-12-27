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Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване

 
Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване
 Су-30СМ – российский тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный в первую очередь для завоевания господства в воздухе. По сути, это модификация Су-30МКИ, предназначенная для российских военно-воздушных сил. Первый полет истребитель Су-30СМ совершил в 2012 году.
Су-30МКИ начал разрабатываться в середине 90-х специально для ВВС Индии (МКИ – «модернизированный, коммерческий, индийский»). В свою очередь, истребитель Су-30 – это результат глубокой модернизации истребителя Су-27, которая началась еще в Советском Союзе (1988 год).
На сегодняшний день Су-30СМ считается одним из лучших истребителей в мире, он имеет превосходные характеристики, эту машину по праву можно назвать вершиной развития линейки самолетов Су-27.
 
Истребитель Су-30СМ способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, он может не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам группы (в том числе и бомбардировщикам Су-34).

 
Су-30СМ — многоцелевой самолет. Он способен не только вести воздушный бой и поражать современные и перспективные самолеты противника, но и наносить удары по наземным мобильным или стационарным целям неприятеля. Су-30СМ способен сопровождать и прикрывать ударные авиационные группировки, противодействовать вражеским системам радиоэлектронной борьбы, давать целеуказание самолетам своей группы. Этот истребитель можно использовать и на морских театрах боевых действий: Су-30СМ способен обнаруживать и уничтожать надводные корабли противника самостоятельно или в составе группы самолетов.
 
На Су-30СМ могут быть установлены подвесные контейнеры с лазерной и инфракрасной прицельной аппаратурой. Истребитель оснащен инерциальной навигационной системой с приемником спутникового сигнала от системы ГЛОНАСС, это обеспечивает высокую точность следования по маршруту. Су-30СМ может совершать автоматический полет на разных режимах, включая полет на малых высотах, заход на посадку, а также во время атаки против наземных и надводных целей. Система, обеспечивающая автоматическое управление, связана с навигационной системой.

Су-30СМ относится к четвертому поколению истребителей, в его конструкции не использована технология малозаметности. На самолете установлены комплексы РЭБ «Сорбция» и «Хибины», которые не только способны подавить сравнительно маломощную РЛС истребителей, но и нейтрализовать наземные радиолокационные комплексы.
 
Боевая нагрузка истребителя Су-30СМ составляет 8 тыс. кг. Самолет имеет двенадцать узлов подвески, на которых может быть размещена широкая номенклатура ракетно-бомбового вооружения. Это могут быть шесть управляемых ракет для ведения воздушного боя на средних или коротких дистанциях, неуправляемые авиабомбы массой 500 или 250 кг, контейнеры с НАР. Кроме того, самолет по умолчанию вооружен 30-мм пушкой ГШ-30-1.
 
СУ 30 в Армении


  Источник:FMG NEWS

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