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Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24


Год подходит к концу и мы решили вспомнить, какие смартфоны больше всего поражали в 2019 году. Отметим, с начала года вендоры боролись за инновационность в вырезах под фронтальную камеру и количестве мегапикселей на основной камере. Однако среди всего многообразия устройств на рынке есть те, мимо которых просто невозможно пройти.

Журналисты Техно 24 подготовили для вас подборку смартфонов, которые больше всего поражали в первом полугодии 2019 года.


Sony Xperia 1


Итак, первым особое внимание заслужил смартфон японского бренда – Sony Xperia 1. Одной из ключевых фишек новинки стал "кинематографический" дисплей с соотношением сторон 21:9 и тройная основная камера (ранее, производитель не решался встраивать в свои устройства больше двух камер).


Основные характеристики


Что касается дисплея, то это 6,5-дюймовая OLED-матрица, которая обеспечивает хороший опыт от просмотра видео в разрешении 4К.


Sony Xperia 1
Смартфон Sony Xperia 1 получил нестандартное соотношение сторон


Работает Sony Xperia 1 на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с поддержкой Snapdragon Elite Gaming. Оперативная память составляет 6 ГБ, а встроенное хранилище – 128 ГБ.


Как уже упоминалось ранее, Sony Xperia 1 – это первый смартфон компании с тройной основной камерой: 12 Мп сверхширокоугольный объектив, 12 Мп универсальный объектив и 12 Мп телеобъектив. Фронтальная камера представлена модулем на 8 Мп.


Цена


Смартфон доступен для покупки в украинских магазинах, а его цена составляет 19 999 гривен.


Обзор смартфона Sony Xperia 1 – смотрите видео







Samsung Galaxy S10


В этом году южнокорейский производитель решил поразить инновационностью. Еще в конце 2018 года Samsung представила несколько интересных решений для того, чтобы скрыть фронтальную камеру и успешно их реализовала в линейке Samsung Galaxy S10.



У смартфонов Samsung Galaxy S10 изысканный дизайн


Основные характеристики


В серии доступны три модели: 6,1-дюймовая базовая Galaxy S10, продвинутая 6,4-дюймовая версия Galaxy S10 Plus и более доступная с плоским 5,8-дюймовым дисплеем Light Galaxy S10e. Все три модели получат OLED-дисплеи с разрешением 2K+.


Все Samsung Galaxy S10 получили экраны Infinity O с так называемой "дырой" под фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев встроен и в экран. Кстати, это первый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Его главная особенность – объемное считывание отпечатков.


Samsung Galaxy S10
Смартфоны  Samsung Galaxy S10 получили инновационный дисплей


Новые устройства получили процессоры Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855 в зависимости от региона продаж. Топовая версия Galaxy S10 Plus получила 12 ГБ оперативной памяти и терабайт встроенной.


Камеры


Galaxy S10 Plus получит сдвоенную фронтальную камеру (10 Мп + 8 Мп). В то время как младшие версии оснащены одним датчиком для селфи на 10 Мп. Новинки получили тройную основную камеру, которая состоит из таких сенсоров: 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный телефотомодуль и ультраширокоугольный модуль на 19 Мп.


Цена


Стоимость смартфонов Samsung Galaxy S10 в Украине стартует с отметки 14 999 гривен.


Xiaomi Redmi Note 7


Устройство относится к сегменту бюджетных, однако оно получило производительный процессор и неплохую камеру. Кроме того, смартфон по праву заслужил народную любовь, поэтому пройти мимо мы просто не могли.


Основные характеристики


Xiaomi Redmi Note 7 получил дисплей с диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей. Redmi Note 7 работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 660.


Xiaomi Redmi Note 7
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 заслужил настоящую народную любовь


Новинка получила мощную камеру – она сдвоенная с разрешением датчиков 48 и 5 Мп. Разрешение селф-камеры – 13 Мп.


Стоимость


Цена базовой модели 3/32 ГБ составит 147 долларов (сейчас около 4 104 гривны), а топовый вариант 6/64 ГБ будет стоить 206 долларов (около 5800 гривен).


Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 7 – смотрите видео







Huawei P30


В наш список лучших смартфонов полугодие попало еще одно устройство от китайской компании. Huawei P30 еще до анонса пророчили невероятную камеру, которая стала лучшей на рынке. Однако не только камерой интересен этот смартфон.


Huawei P30
Сматфоны Huawei P30 получили лучшую камеру на рынке


Основные характеристики


Диагональ дисплея младшей версии – P30 – составляет 6,1 дюйма. Она оснащена OLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. В то же время Huawei P30 Pro получил Curved OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 точек. Его диагональ составляет 6,47 дюйма, а соотношение сторон 19,5:9.


Обе новинки оснащены топовым 7-нм процессором Huawei HiSilicon Kirin 980. Оба работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой.


Камеры


Huawei P30 Pro получил основную 40-мегапиксельную Leica Triple камеру с апертурой f/1.8. Второй модуль – 16-мегапиксельная широкоугольная камера (f/12.2). Третий модуль – это 8-мегапиксельная телекамера (f/2.4).


Обзор смартфона Huawei P30 – смотрите видео







Камера Huawei P30 Pro состоит из 4 модулей. Основная камера – это 40-мегапиксельная Leica Quad камера (f/1.8). Второй модуль представлен широкоугольным 20-мегапиксельным датчиком (f/2.2). Телекамера имеет разрешение 8 Мп и с апертуру f/3.4. Четвертым модулем стала ToF-камера для измерения расстояния до объекта.


Стоимость. В Украине смартфоны можно приобрести от 19 999 гривен (за версию 6/128 нужно будет отдать 24 999 гривен).


iPhone 11 Pro Max


Ну как же без привычных "яблочных" смартфонов. Компания Apple каждую осень проводит свою традиционную презентацию, на которой показывает свои наработки в области смартфонов. В этом году новые модели вызывали скорее волну насмешек, чем увлечение. Но обо всем по порядку.


Технические характеристики


Новые iPhone 11 получили мощный процессор A13 Bionic, который по своей продуктивности может сравниться разве что с недавно анонсированным Qualcomm Snapdragon 865. В паре с 4 ГБ оперативной памяти устройство обеспечивает стабильную работу даже при нагрузках.


Заметим, Apple решила не увеличивать объем оперативной памяти, учитывая оптимизацию своей операционной системы: в iOS 13 реализована функция экономии хранилища (подробнее об особенностях операционки Apple вы можете узнать из нашего материала).



Ленейка iPhone 11


Внутреннее хранилище, как всегда, здесь представлено несколькими версиями, начиная с 64 ГБ и до 512 ГБ.


Камеры


Главной фишкой iPhone 11 Pro Max стала конечно же камера. Здесь она представлена ​​тремя модулями по 12 Мп каждый. Главной особенностью новой камеры стала комбинированная съемка. Алгоритм захвата фотографий в новых смартфонах Apple заключается в получении сразу девяти снимков (по три с каждого модуля) в момент нажатия на виртуальный "спусковой затвор" с их последующим комбинированием для получения наилучшего качества фото.


Пользователи отметили не только фото, но и видеосъемку новых сматфонов. К примеру, на iPhone 11 Pro Max сняли короткометражный фильм.


Обзор смартфона iPhone 11 Pro Max – смотрите видео







 


Мемы про iPhone 11


Что касается насмешек, то новинка "яблочной" корпорации получила интересный дизайн. Тройную основную камеру разместили на своеобразном квадратном выступлении. Такое решение выглядит довольно странно, чем и вызвало бурную реакцию в сети.





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