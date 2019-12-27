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Паника, крики, плач детей, – рассказ пассажиров, которые выжили в авиакатастрофе в Казахстане


Утром 27 декабря в Казахстане разбился самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс из Алматы в Нур-Султан. Пассажиры самолета рассказали о том, что происходило на борту лайнера во время падения.

Рассказ одного из пассажиров опубликовало местное издание tengrinews.kz.


Был страшный звук. Самолет криво летел. Все было как в кино: крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Затем удар, грохот, и прямо передо мной упала железяка и закрыла выход. Я потеряла в этот момент дар речи. Я сидела у крыла самолета. Помню, что наступила на крыло самолета. Все кричали, что самолет уже на земле может взорваться,
– рассказала женщина.


Другой пассажир, Аслан Назаралиев, рассказал, что, после того как лайнер начал набирать высоту, крылья самолета начали раскачиваться. По его словам, после этого самолет упал. Назаралиев сообщил, что пассажиры бежали с лайнера по крылу через иллюминатор.


Он также отметил, что спасатели долго добирались до места происшествия, поэтому пассажиры сами помогали друг другу выходить из самолета.





Что известно об авиакатастрофе в Казахстане


Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета, а затем упал и разбился.


После вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.


На данный момент известно о 15 погибших, из них 7 опознаны. По предварительной информации, самолет не загорелся, остальных пассажиров эвакуировали. 30 человек уже доставили в местные больницы. На борту самолета были четверо иностранных граждан, в том числе двое украинцев. Их судьба пока неизвестна.


Отметим, что авиакомпания Bek Air основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, которые осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1997 году.


Смотрите видео с места событий:







 






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