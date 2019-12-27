Армения приобрела большую партию зенитных ракет «Оса-АК», которые будут модернизированы в Армении и с помощью другого приобретенного Арменией оружия сделают неуязвимым воздушное пространство как Арцаха так и Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна и начальника Генерального штаба ВС Артака Давтяна сегодня посетил N-скую воинскую часть Министерства обороны республики.



Как сообщили в пресс-службе Правительства, ответственные лица представили Пашиняну пополнившие ВС страны зенитно-ракетные комплексы «Оса-АК» и их технические возможности. Также были обсуждены программы и возможности, реализуемые в направлении развития военной промышленности Армении.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 9К33М3 "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

Комплекс находится на вооружении и успешно эксплуатируется в ВМФ, войсковой ПВО ВС РФ, в вооруженных силах стран СНГ и в армиях более 20 стран дальнего зарубежья, участвовал в боевых действиях и показал прекрасные результаты.