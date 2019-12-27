В Западной Армении, точнее в озере Ван утонули семь человек
- 27.12.2019, 15:40,
- Армения Турция 911
- 0
- , ~ 1 минута на чтение
Источник:FMG NEWS
В озере Ван в западной части исторической Армении затонула лодка, перевозящая мигрантов.
Как сообщает агентство Anadolu, в результате инцидента погибли семь человек, 64 мигранта были спасены.
Провинция Ван является транзитной зоной для нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана. Они проникают из Ирана и через территорию Турции направляются в Европу.
Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что турецкие экологи призвали правительство страны предпринять срочные меры по сохранению бассейна озера Ван.
- Просмотров Сегодня: 23
- Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
- Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.