В Западной Армении, точнее в озере Ван утонули семь человек

В озере Ван в западной части исторической Армении затонула лодка, перевозящая мигрантов.

Как сообщает агентство Anadolu, в результате инцидента погибли семь человек, 64 мигранта были спасены.

Провинция Ван является транзитной зоной для нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана. Они проникают из Ирана и через территорию Турции направляются в Европу.

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что турецкие экологи призвали правительство страны предпринять срочные меры по сохранению бассейна озера Ван.

