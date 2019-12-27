C новым годом 2019


 
  • 19:46 – В Ашхабаде 270 семей получили квартиры к Новому году 
  • 12:11 – Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 12:11 – Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване 
  • 23:33 – Модель трансгендер Валентина Сампайо продемонстрировала стройное тело: фото 
  • 18:30 – Сержу Саргсяну предъявили обвинение | В отношении Сержа Саргсяна избрана подписка о невыезде. 

В Западной Армении, точнее в озере Ван утонули семь человек

 
В озере Ван в западной части исторической Армении затонула лодка, перевозящая мигрантов.
Как сообщает агентство Anadolu, в результате инцидента погибли семь человек, 64 мигранта были спасены.
Провинция Ван является транзитной зоной для нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана. Они проникают из Ирана и через территорию Турции направляются в Европу.
Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что турецкие экологи призвали правительство страны предпринять срочные меры по сохранению бассейна озера Ван.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 23


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Индии в результате кораблекрушения погибли 7 человек
    » Пять человек погибли в бассейне турецкого аквапарка
    » С начала 2017 года в Средиземном море погибли 1720 мигрантов и беженцев
    » В 2016 году в Средиземном море погибли более 5000 мигрантов
    » На берегу Ливии найдены тела 16 мигрантов
    » У берегов Италии спасены более 110 мигрантов
    » В Европу по Средиземному морю прибыли почти 500 тысяч мигрантов (фото)
    » Семь человек погибли при крушении самолета-бомбардировщика на авиашоу
    » В результате аварии в Грузии погибли 3 армян
    » Полиция задержала трех человек за ловлю рыбы на озере Табацкури
    » Опальные турецкие прокуроры нашли убежище в Армении
    » Число погибших в Средиземном море на пути в Европу за год увеличилось в три раза
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Ашхабаде 270 семей получили квартиры к Новому году

    • 19:46
    • 16
    • 0

    Делайте эти вещи перед сном, и вы будете просыпаться по утрам, полные энергии

    • 18:47
    • 18
    • 0

    Беларусь и Россия договорились о балансах экспорта мяса и молока на российский рынок в 2020 году

    • 16:13
    • 23
    • 0

    В Западной Армении, точнее в озере Ван утонули семь человек

    • 15:40
    • 26
    • 0

    Неъматов и Руденко провели узбекско-российские межмидовские консультации

    • 13:42
    • 48
    • 0

    Состоялась пресс-конференция президента Киргизии

    • 13:33
    • 37
    • 0

    Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24

    • 13:06
    • 27
    • 0

    Армения приобрела большую партию зенитных ракет «Оса-АК»

    • 13:03
    • 36
    • 0

    Паника, крики, плач детей, – рассказ пассажиров, которые выжили в авиакатастрофе в Казахстане

    • 12:43
    • 37
    • 0

    Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване

    • 12:11
    • 46
    • 0

    Депутат Давид Арахамия озвучил нормальную месячную зарплату парламентариев Украины

    • 11:51
    • 31
    • 0

    Туркменистан проведёт нефтегазовые презентации за границей

    • 10:32
    • 39
    • 0

    Авиакатастрофа в Казахстане: приостановлены полеты всех лайнеров Fokker

    • 10:17
    • 34
    • 0

    Азербайджан разрешил Израилю атаковать Иран со своей территории | israel24.info

    • 09:30
    • 43
    • 0

    Модель трансгендер Валентина Сампайо продемонстрировала стройное тело: фото

    • 23:33
    • 57
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56463
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50604
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47315
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42566
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36435
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35089
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 31764
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 30224
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 29834
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29809
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22866
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22778
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22321
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19840
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18434
    • 0

    В Западной Армении, точнее в озере Ван утонули семь человек

    • 15:40
    • 26
    • 0

    Армения приобрела большую партию зенитных ракет «Оса-АК»

    • 13:03
    • 36
    • 0

    Паника, крики, плач детей, – рассказ пассажиров, которые выжили в авиакатастрофе в Казахстане

    • 12:43
    • 37
    • 0

    Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24

    • 13:06
    • 27
    • 0

    Авиакатастрофа в Казахстане: приостановлены полеты всех лайнеров Fokker

    • 10:17
    • 34
    • 0

    Первая партия истребителей СУ-30 СМ уже в Ереване

    • 12:11
    • 46
    • 0

    В Ашхабаде 270 семей получили квартиры к Новому году

    • 19:46
    • 16
    • 0

    Депутат Давид Арахамия озвучил нормальную месячную зарплату парламентариев Украины

    • 11:51
    • 31
    • 0

    Беларусь и Россия договорились о балансах экспорта мяса и молока на российский рынок в 2020 году

    • 16:13
    • 23
    • 0

    Туркменистан проведёт нефтегазовые презентации за границей

    • 10:32
    • 39
    • 0

    Состоялась пресс-конференция президента Киргизии

    • 13:33
    • 37
    • 0

    Неъматов и Руденко провели узбекско-российские межмидовские консультации

    • 13:42
    • 48
    • 0

    Азербайджан разрешил Израилю атаковать Иран со своей территории | israel24.info

    • 09:30
    • 43
    • 0

    В Дилижане открылся современный медицинский центр

    • 14:39
    • 69
    • 0

    Модель трансгендер Валентина Сампайо продемонстрировала стройное тело: фото

    • 23:33
    • 57
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА