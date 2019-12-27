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Зачем Ереван закупил зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" | Baltnews

 
Вооруженные силы Армении пополнились высокоскоростными зенитно-ракетными комплексами "Тор-М2КМ". Почему выбор Еревана пал именно на эти системы, Baltnews рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Россия поставила армии Армении высокоскоростные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2КМ". Общее количество закупленных систем не афишируется.

В комментарии Baltnews военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как Армения выиграет от приобретения подобных ЗРК.
"ЗРК Тор-М2КМ является комплексом ближнего радиуса действия. Он предназначен для борьбы с определенной номенклатурой целей, летающих на скоростях до 700 м/с. Это могут быть такие цели, как крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты тактической авиации", – отметил эксперт.
 
"Особенность его заключается в том, что одновременно он может вести обстрел сразу нескольких целей. В зависимости от той комплектации, которая поступила на вооружение Минобороны Армении, данный ЗРК может выполнять роль как объектовой противовоздушной системы, так и сопровождения войск на марше. "Тор" относится к так называемой войсковой ПВО. Такой комплекс у нас стоит на авиабазе Хмеймим в Сирии, и одна из его заслуг – все атакующие беспилотники сбиваются", – заключил  Леонков.
 
Важная покупка
О приобретении "Тор-М2КМ" на своей странице в Facebook рассказал глава армянского кабмина Никол Пашинян.
Пашинян также отметил, что приобретение ЗРК "Тор-М2КМ" – одно из важнейших в нынешнем году.
 
Модернизированные российские "Торы" – одни из самых современных видов вооружения. Основное предназначение – решение задач противовоздушной и противоракетной обороны. Официально "Тор-М2КМ" поставленный в Армению и Арцах был выпущен в 2019 году.

 
 



  Источник:FMG NEWS

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