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Гороскоп на 2020 год Крысы по знаку зодиака и году рождения

 
 
2020 год по восточному календарю будет годом Белой Металлической Крысы. Этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа и именно поэтому год Крысы считается значимым абсолютно для всех знаков как восточного, так и западного зодиака.
 
Белая Крыса оценит заслуги всех знаков зодиака за прошедшие 12 лет и раздаст каждому новые задания на будущий цикл гороскопа. Впереди нас ожидает год, в который необходимо наметить планы на ближайшую дюжину лет, проложить маршрут к новой прекрасной и счастливой жизни.
 
Гороскоп на 2020 год по знакам зодиака и году рождения поможет вам подружиться с Белой Металлической Крысой и максимально реализовать все задуманное в новом году.
 
Гороскоп 2020 - что ждать в год Белой Крысы
Стихия Металла и целеустремленность символа 2020 года принесут множество приятных сюрпризов всем знакам зодиака. 25 января 2020 года мы распрощаемся с полюбившейся нам желтой хрюшкой и встретим Белую Металлическую Крысу.
 
Буквально с первого же дня мы заметим глобальные перемены как в личной жизни, так и в окружающем мире, ведь стихия и цвет новой хозяйки года кардинально отличается от предыдущих властителей. И если в начале своего года Белая Крыса (или мышь, как вам больше нравится), будет вести себя осторожно и осмотрительно, принюхиваясь к своим владениям, то уже в первый весенний месяц она возьмет все дела в свои сильные когтистые лапки и, возможно, удивит нас своими мудрыми, но, порой, неожиданными решениями.
 
В год Белой Металлической Крысы главное не проявлять лени и слабости, действовать напористо и самоуверенно. И тогда Крыса, почувствовав родственную душу, поможет добиться грандиозных успехов даже в самых сложных делах. Однако помните, что
 
Металлическая Крыса - сильное и независимое животное. Она не потерпит, если вы пустите дела на самотек и будете надеяться только лишь на подарки судьбы.
 
В отличии от западного мира, где крыса считается вредителем и разносчиком разнообразных болезней, на востоке, а в частности в Китае, это священное животное, которое символизирует храбрость, хитрость и способность любыми путями добиваться поставленных целей. Так что 2020 год Крысы станет крайне удачным годом для людей амбициозных и целеустремленных.
 
В год Металлической Крысы приветствуется любая работа, которую вы делаете с удовольствием, а если труд еще и связан с творчеством, то, Крыса, как говорится, дает вам карт-бланш. Работа, наконец, принесет все то, что вы с нетерпением ждали в уходящем году - карьерный рост, признание заслуг, материальное удовлетворение.
Так как Крыса это первый знак восточного гороскопа, она также благоприятно отнесется к смене рода деятельности - везение и удача будут преследовать вас на новом поприще.  
Финансовая ситуация в год Белой Крысы будет неторопливо, но уверенно улучшаться. Маловероятно что вы сумеете накопить на собственный остров, но на неделю-другую летнего отдыха в теплых краях отложить удастся точно. Крыса благосклонно относится к тем людям, которые инвестируют средства в собственные эмоции. Так что если вы любитель путешествовать - гороскоп на 2020 год дает вам зеленый свет.
Предлагаем вам ознакомиться с подробным гороскопом на 2020 год Белой Металлической Крысы для каждого знака зодиака.



  Источник:FMG NEWS

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