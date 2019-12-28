» Лучшие Новогодние Ярмарки СНГ 2020 | Ереван в ТОП 5

Портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок в России и СНГ для путешествий на выходные 28 и 29 декабря 2019 и новогодние праздники в январе 2020 г.
Самые привлекательные для туристов рождественские и новогодние ярмарки на Новый год-2020 и Рождество в странах СНГ в декабре 2019 и январе 2020 года проходят в России, Белоруссии, Армении и Азербайджане.
Топ-5 лучших новогодних и рождественских ярмарок России и стран СНГ 2019-2020 составляют фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, рождественские и новогодние ярмарки в Минске (Белоруссия), Баку
(Азербайджан
) и Ереване (Армения
).
Рейтинг рождественских ярмарок России и СНГ представлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок.
Yerevan Christmas Market, Ереван: 21.12.19-13.01.20
В Ереване, столице Армении с 21 декабря 2019 по 13 января 2020 года работает Chrismas market в парке «Эребуни-Ереван
2750».
31 декабря 2019 в 22:00 на Площади Республики Ереване — концертная программа с представлением песни «Ереван
— 2020! и концертом музыканта и композитора Горана Бреговича
.
Топ-5 Новогодних Ярмарок России и СНГ 2019-2020:
Путешествие в Рождество, Москва: 13 декабря 2019 — 12 января 2020
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге: 12 декабря 2019 — 13 января 2020
Рождественская Ярмарка, Минск: 14 декабря 2019 — 7 января 2020
Рождественская ярмарка в Ереване, 21 декабря 2019-13 января 2020
Новогодняя ярмарка в Баку
, 1 декабря 2019 — 13 января 2020