» Лучшие Новогодние Ярмарки СНГ 2020 | Ереван в ТОП 5

Портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок в России и СНГ для путешествий на выходные 28 и 29 декабря 2019 и новогодние праздники в январе 2020 г.



Самые привлекательные для туристов рождественские и новогодние ярмарки на Новый год-2020 и Рождество в странах СНГ в декабре 2019 и январе 2020 года проходят в России, Белоруссии, Армении и Азербайджане.





Топ-5 лучших новогодних и рождественских ярмарок России и стран СНГ 2019-2020 составляют фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, рождественские и новогодние ярмарки в Минске (Белоруссия), Баку Азербайджан ) и Ереване ( Армения ).

Рейтинг рождественских ярмарок России и СНГ представлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок.



Yerevan Christmas Market, Ереван: 21.12.19-13.01.20

В Ереване, столице Армении с 21 декабря 2019 по 13 января 2020 года работает Chrismas market в парке «Эребуни-

31 декабря 2019 в 22:00 на Площади Республики Ереване — концертная программа с представлением песни «Горана Бреговича.

В Ереване, столице Армении с 21 декабря 2019 по 13 января 2020 года работает Chrismas market в парке «Эребуни- Ереван 2750».31 декабря 2019 в 22:00 на Площади Республики Ереване — концертная программа с представлением песни « Ереван — 2020! и концертом музыканта и композитора

Топ-5 Новогодних Ярмарок России и СНГ 2019-2020:

Путешествие в Рождество, Москва: 13 декабря 2019 — 12 января 2020

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге: 12 декабря 2019 — 13 января 2020

Рождественская Ярмарка, Минск: 14 декабря 2019 — 7 января 2020

Рождественская ярмарка в Ереване, 21 декабря 2019-13 января 2020

Новогодняя ярмарка в Путешествие в Рождество, Москва: 13 декабря 2019 — 12 января 2020Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге: 12 декабря 2019 — 13 января 2020Рождественская Ярмарка, Минск: 14 декабря 2019 — 7 января 2020Новогодняя ярмарка в Баку , 1 декабря 2019 — 13 января 2020



