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Гороскоп на 2020 год | Общий

 
Гороскоп на 2020 год белой металлической Крысы, астрологический прогноз для 12 знаков Зодиака на предстоящий год.
Надежда – весьма спорное чувство, иногда оно даже может свести человека с ума. Но именно Надежда является одной из ключевых тенденций гороскопа на 2020 год. Надежда на лучшее будущее: стабильность в личной жизни, достижение поставленных целей в профессиональной и финансовой сферах, уверенность в завтрашнем дне страны и в благополучии всего человечества.

Гороскоп на 2020 год пророчит удачу представителям всех знаков Зодиака, которые готовы хорошенько потрудиться. Покровитель этого цикла – Белая Металлическая Крыса, а значит трудолюбие и целеустремлённость будут вознаграждены сполна. Но не стоит ждать сиюминутной выгоды, а риск и вовсе становится совершенно неоправданным, даже если вам кажется, что предусмотрены все варианты развития событий. При решении любых задач лучше опираться на логику, однако разум далеко не всегда будет брать верх над чувствами, так как нумерологическая характеристика 2020 года говорит о важности именно чувств, эмоций и инстинктов. В этот период на первое место выходят уровень развития личности и мировоззрение, которые во многом определят индивидуальный прогноз для каждого знака Зодиака. В общем, 2020-й год обещает успех в достижении желаемых результатов в любых сферах – будь то бизнес, быт, личная жизнь или здоровье. В год Крысы важно не пренебрегать мелочами, так как для этого животного любое из событий имеет большое значение.

С точки зрения планетарных комбинаций, гороскоп на 2020 год ориентируется на Юпитер и Сатурн. Именно эти планеты будут доминировать на небесной ленте на протяжении всего годичного цикла. Юпитер будет располагаться в созвездии Козерога, а Сатурн – сначала в созвездии Козерога, а затем в созвездии Водолея, благодаря чему представители этих зодиакальных знаков получают полный карт-бланш на любые авантюры, исключая откровенно непродуманные ходы. Доминирующие позиции Юпитера и Сатурна также говорят о том, что наиболее динамичными будут январь, апрель, август и сентябрь. Все масштабные мероприятия лучше планировать именно на эти месяцы, принимая во внимание и персональные гороскопы для каждого знака Зодиака. Тут же стоит отметить, что для Козерога и Водолея и общие рекомендации остаются актуальными. На первый план в 2020 году выходит профессионализм и честный кропотливый труд, но без фанатизма. В погоне за сиюминутным успехом можно серьёзно себе навредить, так что лучше большую часть сил и энергии потратить на закладку фундамента для будущих свершений. Весь период вообще будет более стабильным, чем предшествующий.

Отдельно отметим позицию Плутона, который в 2020 году остаётся в Козероге. Для всех знаков Зодиака это важная положительная тенденция, которая повышает способность находить компромиссы и баланс между предоставляемыми возможностями. Благодаря этому год будет относительно миролюбивым, а конфликты будут угасать, не успев разгореться. Войны, разногласия и ссоры любого масштаба завершат эскалацию, а потом и вовсе сойдут на нет. Политическая и общественная жизнь пройдут без революционных скачков, а вот плановые реформы однозначно будут иметь место. Это коснется не только государств всего мира, но и каждого из нас. Мы не должны бояться выступить инициаторами перемен – судьбоносных, но не обязательно резких. Это хорошее время для начала любого грандиозного проекта. В 2020 году процент крепких успешных браков вырастет, как минимум, на треть. Вероятно увеличение рождаемости и общее повышение качества жизни.

Цвет 2020 года – Белый, что вносит свои коррективы в общий гороскоп на этот цикл. Белый цвет ассоциируется с чистотой и возвышенностью помыслов лишь в банальной трактовке. На самом деле это символ несгибаемой воли, уверенности в себе и умения видеть в происходящих событиях больше, чем другие. Добавим сюда главную характеристику Крысы – любопытство – и получим идеальный набор для духовного, личностного и карьерного роста. Это хороший год для людей творческих профессий – писателей, художников, инженеров, проектировщиков. Не забудем и о стихии этого периода. Металл в восточной традиции соответствует стихии Воздуха в западном Зодиаке. То есть особые преимущества получат не только вышеупомянутые Козерог и Водолей, но также Близнецы и Весы, входящие в тригон Воздуха. Это не значит, что обстоятельства для других знаков будут складываться менее удачно. Просто воздушные знаки при прочих равных получат чуть больше возможностей. Прямым следствием этого станет повышение дохода сверх запланированного, а для дел, не связанных с финансами – просто ошеломительный результат!

Гороскоп на 2020 год говорит о том, что нас будет трудно удивить в этом цикле. Но если судьба все-таки приготовит нам сюрпризы, то они будут настолько запоминающимися, что их справедливо можно будет назвать ярчайшими моментами нашей жизни. Для каждого знака Зодиака будут индивидуальные указания, в ряде случаев дополняющие или корректирующие общий гороскоп. Это удачный период, позволяющий достичь своего максимума и закрепить результат на долгое время. Можно смело пойти на курсы повышения квалификации, удачно сменить место работы и начать своё дело, хотя здесь стоит уделить особое внимание возникающим параллельно возможностям. В отличие от 2019 года, этот период не предполагает кооперации. Мы можем работать в группе, но для достижения задуманного это совсем не обязательно. Дружба и личные отношения остаются весомыми факторами, но зачастую верные решения мы будем принимать самостоятельно. Год Крысы 2020 – простое и естественное время, которое не терпит нарочитости.


  Источник:FMG NEWS

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