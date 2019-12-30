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Любовный гороскоп на 2020 год белой Крысы

 
Для большинства знаков Зодиака события в сфере любви в 2020 году немного отойдут на второй план. Сатурн и Юпитер, доминирующие на небесной ленте на протяжении всего цикла Белой Металлической Крысы, будут медленно, но верно перекраивать окружающий мир. Заработки станут выше, а наш с вами труд – усерднее. Именно поэтому у многих попросту станет меньше времени для решения личных вопросов, особенно во второй половине года. Это вовсе не означает, что на данном жизненном этапе нельзя встретить свою судьбу или перевести уже имеющиеся отношения на новый уровень. Совсем наоборот – без лишней спешки и суеты будет проще принять верное решение и своевременно его реализовать. Звёзды советуют набраться терпения и фокусироваться на желаемом.
 
Гороскоп 2020 в сфере любви
Если вы пока свободны, 2020-й год может стать для вас судьбоносным – будьте уверены в своих силах, но без агрессии. Действуйте по ситуации, но ни в коем случае не изображайте из себя того, кем не являетесь – естественное поведение принесёт гораздо больше пользы. Ещё одно концептуальное ограничение – не позволяйте себе манипулировать чувствами других, даже если они этого хотят (пусть и неосознанно). Период предполагает отношения, основанные на простых, искренних чувствах, без лишнего пафоса и неуместной патетики. Романтический настрой эта тенденция вовсе не отменяет, но отодвигает на второй план в пользу более актуальных задач. Свою судьбу можно встретить буквально где угодно – от кинотеатра до форума в интернете. Ситуация будет складываться индивидуально в зависимости от характеристик конкретного знака, но в любом случае не стоит держать свои мысли и намерения при себе.
 
Любовный гороскоп на 2020 год по знакам Зодиака описывает основные любовные перипетии, которые ждут каждого из знаков Зодиака в самом ближайшем будущем. Тонкая сфера чувств и личных отношений не оставляет равнодушным никого, потому что именно личное счастье составляет львиную долю успеха и благополучия человека. Миром правит любовь, и об этом необходимо помнить всегда, обращаясь к мудрому источнику рациональных советов – любовному гороскопу на 2020 год.

Представителям зодиакального круга, уже создавшим семью, в 2020 году звёзды тоже рекомендуют действовать открыто. Венера в этом цикле не будет особенно сильна, но её энергетики окажется вполне достаточно, если вы решитесь на серьёзные перемены. Вообще год Белой Металлической Крысы идеально подходит для «серьёзных разговоров» любого масштаба. Если вы чувствуете, что ваши отношения зашли в тупик и наилучший выход – прекратить их, в этом периоде у вас на руках все карты, чтобы сделать это наименее болезненно, без скандалов и истерик. В 2020 году люди достаточно хорошо будут воспринимать друг друга, уровень интуитивности и искренности существенно поднимется. Как это использовать – каждый решает для себя сам. При наличии явных проблем лучше действительно пересмотреть свои отношения. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу, но и выбор остаётся за вами.


  Источник:FMG NEWS

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