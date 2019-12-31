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Финансовый гороскоп на 2020 год

 
В 2020 году финансовые изменения далеко не всегда будет напрямую связаны со сферой карьеры. Тем не менее, помимо Меркурия, курирующего финансовые вопросы, важную позицию для всех знаков Зодиака займёт Сатурн, традиционно отвечающий за карьеру. Комбинация двух планет приведёт к довольно нетривиальному периоду. Во-первых, в финансовом выигрыше будут лишь те, кто готов много работать. Казалось бы, ничего нового в этом нет, но на самом деле в другие циклы удача, личное мастерство и прочие внешние факторы играют для нашего заработка гораздо более значимую роль, чем нам кажется. Но – не сейчас, в этом цикле первую скрипку сыграет именно труд, без каких-либо оговорок или условностей. Вряд ли это может стать проблемой (разве что для самых ленивых), но придётся с первых месяцев года включаться в работу и строить свой график как можно плотнее.

В плане финансовых возможностей 2020 год подходит для крупных вложений. Это может быть, к примеру, начало своего дела или масштабные инвестиции в развивающийся проект. Чтобы выгода была ощутимой, ни в коем случае не рискуйте и не ставьте личное выше потенциальной выгоды. Если появятся сомнения в перспективности предложения, откажитесь от него, даже если оно принадлежит вашему другу или коллеге. Прибыль будет минимальной, а вот проблем добавится. Если вы заняты в личном бизнесе – старайтесь действовать последовательно, сейчас не получится сорвать большой куш на одной удачной сделке. А вот вспомнить принцип «курочка по зёрнышку» – это как раз то, что вам нужно.
 
Гороскоп 2020 в сфере денег и финансов
Если же вы трудитесь в офисе, то к середине года может появиться возможность альтернативного заработка. Придётся сделать выбор, и он будет непростым, но точнее сказать нет возможности. Делайте ставку на личные отношения, торгуйтесь, подстраивайтесь под клиента, добивайтесь своего всеми путями, кроме бесчестных и беспринципных. Во второй половине года вы можете попасть в ситуацию, которая потребует отказа от своих принципов и убеждений. Сумеете удержаться – получите вожделенное повышение заработной платы или новую должность. В гороскопе у каждого знака Зодиака в 2020 году есть свои нюансы, но для большинства из них повышение дохода не только вероятно, но и закономерно. Путь к цели окажется непростым, но ничего такого, с чем вы не смогли бы справиться даже в одиночку.


  Источник:FMG NEWS

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