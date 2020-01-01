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Гороскоп здоровья на 2020 год

 

Гороскоп здоровья на 2020 год. Годовой прогноз для знаков Зодиака на 2020 год в сфере здоровья и самочувствия, прогноз возможных заболеваний.
 
Гороскоп сферы здоровья на 2020 год не пророчит большинству из нас критических ситуаций, но есть моменты, на которые стоит обратить повышенное внимание. В целом, год Белой Металлической Крысы хорошо подходит для лечения хронических заболеваний – эффект ожидается долговременный. Риск производственной травмы минимален для всех знаков Зодиака, а вот невнимательность в быту может привести к лёгким повреждениям. Звёзды рекомендуют не терять бдительности дома и на отдыхе – именно здесь мы рискуем немного подорвать здоровье.

2020-й год подходит для зачатия и родов, так как позиция доминирующего на небесной ленте Сатурна будет усилена Венерой и войдёт в связь с Луной, влияние которой хотя и будет переменчивым, но сохранит своё положительное влияние на протяжении всего цикла. По той же причине можно без опаски соглашаться на сложные операции, потому что более подходящего времени для них в ближайшие годы трудно будет подобрать. Минимален риск врачебных ошибок и прочих внешних факторов, способных привести к неблагоприятному исходу. От нас же звёзды ждут концентрации, уверенности в себе и понимания того, что это действительно необходимо. Реальные проблемы может создать страх – если будете слишком сильно чего-то опасаться, это будет сродни программированию на неудачу. Поэтому в 2020 году Крыса советует бороться со своими страхами, используя любые методы – от таблеток до психотерапевта. Каждому придётся решать эту проблему по-своему, так как универсального рецепта не существует.
 
Гороскоп 2020 в сфере здоровья
В 2020 году люди, профессионально занимающиеся спортом, при соблюдении элементарных требований безопасности смогут избежать проблем со здоровьем. Однако не стоит забывать о педантичности Металлической Крысы. Это означает, что если вы сознательно нарушаете, к примеру, технику выполнения какого-то упражнения, то потянутые связки – это минимум из того, что может произойти. Если всё делать по правилам – проблем не будет, но стоит отступить от регламента и вы тут же потеряете всякую поддержку звёзд, оставшись со своими проблемами один на один. В группе минимального риска находятся «сердечники» и астматики, период также подходит для активного оздоровления.


  Источник:FMG NEWS

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