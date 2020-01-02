Гороскоп карьеры на 2020 год. Годовой прогноз для знаков Зодиака на 2020 год в сфере карьерных устремлений и профессиональной деятельности.

В 2020 году за карьерные метаморфозы будет отвечать Сатурн, одна из ключевых планет, доминирующих на небесной ленте на протяжении всего цикла Белой Металлической Крысы. Это хорошая предустановка, которая всем знакам Зодиака сулит немалые успехи и выгоды, однако сразу подготовьтесь к тому, что ничего не будет происходить «просто так» и даже за самые незначительные позиции придётся побороться. На самом деле это плюс, потому что лишь в конкурентной борьбе может возникнуть что-то значимое.



С точки зрения карьеры 2020 год одинаково успешен и для бизнесменов и для сотрудников офисов. В определённые моменты можно даже удачно совершить переход из одной категории в другую, но тут нужно ориентироваться по обстоятельствам и следовать указаниям индивидуального гороскопа. В бизнесе нас ждут глобальные изменения и любые решения будут иметь далеко идущие последствия. Звёзды настоятельно рекомендуют все дела решать здесь и сейчас, не забывая о перспективах. Это не самое лучшее время для вложения средств или финансовых авантюр. В этот период больший успех будет сопутствовать тем, кто, например, ищет дополнительный заработок.

Гороскоп 2020 в сфере работы

Карьера в 2020 году особенно динамично будет развиваться у людей, чья деятельность связана с добычей полезных ископаемых, металлургией, компьютерной техникой. На этот период удачно запланировать тотальную модернизацию или масштабное расширение производства. Удачный вариант – создать новое направление, возможно даже далёкое от вашего основного вида деятельности. Если же вы являетесь сотрудником офиса, то не торопитесь принимать судьбоносные решения. Далеко не все проекты, которые будут вам предлагать, окажутся перспективными.



Если у вас есть партнёры по бизнесу, 2020-й год даст возможность получить хорошую прибыль, но в этом случае нужно будет разделить её по справедливости. Работая на самого себя добиться такого успеха вряд ли получится, и здесь вам придётся решить, какой вариант больше подходит. Избегайте интриг и кулуарных бесед – только открытые деловые переговоры и ставка на профессионализм, иначе тёмная энергетика Плутона, который в этом году занимает значимую позицию в Зодиаке, разрушит все ваши планы. В приоритете (как и обычно) – прямолинейность, трудолюбие и умение адаптироваться. Не бойтесь трудностей и успех вам гарантирован.

