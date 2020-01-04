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Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи

 
Китайский гороскоп 2020 по году рождения – что восточная мудрость разузнала для каждого из нас.
2020 – Год Белой Металлической Крысы.

В год Крысы ранее рождались в 1924 году и далее – в 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
Счастливыми цветами в этот год считаются золотой, синий и зеленый. Удачу принесут числа, в которых есть цифры 2 и 3 (23, к примеру), а в доме или на рабочем столе лучше держать лилию или африканскую фиалку – это счастливые цветы года.
И сразу уточним, что китайский Новый год 2020 отгуляют только 25 января 2020 года. Тогда хозяйка года – Белая Крыса – и вступит в права свои.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Крыса
Перед Крысой открываются отличные возможности во всех сферах. Осталось выбрать, к чему прикладывать усилия.
Здоровье: нужно гнать от себя хандру, поберечь позвоночник и суставы во время физических нагрузок.
Финансы: стоит быть осторожнее с большими тратами, расточительство и кредиты будут лишними в этом году.
Любовь: у уже замужних Крыс всё будет романтично и приятно, а вот незамужним в поисках пары придется побегать и поволноваться.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Бык
Белая Крыса благоволит Быку, так что он смело может смотреть на жизнь с оптимизмом.
Здоровье: не стоит пренебрегать визитами к врачу, занимаясь самолечением. Летом есть риск отравления и даже гастрита.
Финансы: есть вероятность вернуться на старую работу или на старую должность, главное – не прогадать в зарплате, заранее оговорив все нюансы в партнерами или начальством.
Любовь: велик шанс встретить свою любовь, так что стоит почаще смотреть по сторонам. В семейных отношениях стоит чаще идти на компромиссы и быть помягче.

Восточный гороскоп на 2020 год – Тигр
Тиграм стоит быть начеку. Возможно, свои интересы доведется отстаивать.
Здоровье: всё будет отлично, если не переохлаждаться и не переедать. Ведь главную опасность таят обострения холецистита, простуды и ангины.
Финансы: скорее всего придется искать подработку, то есть дополнительный источник дохода. Впрочем, с финансами все будет хорошо, если засунуть лень подальше.
Любовь: в личной жизни все будет бурно и страстно. Главное – чтобы амуры не сказывались на работе, тогда всё будет зашибись.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Кролик
Для Кроликов 2020-й станет годом перемен. Причем сразу в нескольких сфенррах.
Здоровье: визиты к врачу, если что-то беспокоит, откладывать не рекомендуется. В зоне риска – ЖКТ.
Финансы: стоит прислушиваться к советам друзей и родни, есть шанс, что удачную бизнес-идею удастся почерпнуть именно из подобных разговоров. Также стоит прислушиваться к своей интуиции и лично контролировать свои финансы.
Любовь: на любовные отношения могут повлиять денежные вопросы. В этом случае придется сражаться на два фронта. Главное – не игнорировать один в пользу другого, тогда все разрешится благополучно.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Дракон
Год будет, как американские горки – с белыми взлетами и черными падениями. Стоит запастись терпением и сформировать правильный – философский, мол, и это пройдет – настрой.
Здоровье: чтобы и на любовь, и на работу хватило сил – нужно питаться полноценно, двигаться побольше и не хандрить.
Финансы: придется много работать (возможно даже на разных работах), чтобы хватало не только на хлеб, но и на желанную икорку к нему. Главное – осваивать новые знания и вовремя притормаживать, чтоб не заработать вместе с деньгами еще и проблемы со здоровьем.
Любовь: кандидатов на обладание руки и сердца будет достаточно, при выборе единственного стоит довериться своей интуиции.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Змея
Отсидеться у кого-то за спиной не получится. Чтобы добиться благосклонности Крысы – придется на деле демонстрировать ей свое трудолюбие и постоянно развиваться.
Здоровье: тщательно стоит отслеживать любые боли в желудке или суставах, не затягивая с обследованиями.
Финансы: хорошо пойдут новые проекты – но лишь при наличии четко расписанного бизнес-плана.
Любовь: стоит смотреть на дела, а не на слова. Последние могут быть брошены с горяча – их стоит просто пропустить мимо ушей.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Лошадь
От новых знакомств будет мало толку – но и вреда тоже. Отдыхать в этом году лучше вместе с кем-то из родни или очень близким человеком.
Здоровье: главное – вовремя и достаточно отдыхать, от переутомления в этом году все проблемы.
Финансы: в этой сфере всё будет отлично, но место работы менять не рекомендуется. За заработанные тысячи слишком рьяно держаться не стоит: их лучше вкладывать в новые проекты или хотя бы на депозит.
Любовь: при выборе партнера стоит обращать внимание на его характер, а не внешность, это залог любовного успеха. Ну и инициативу придется проявить первым.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Коза
Возможны резкие перемены, причем не всегда позитивные. Помогут не упасть духом и преодолеть "кочки судьбы" друзья и близкие люди. Главное – не закрываться и быть с ними искренним.
Здоровье: стоит поработать над своим весом, заменив походы в курилку походами в спортзал. И хотя бы пытаться придерживаться здорового режима.
Финансы: авантюры и махинации Козе в этом году противопоказаны. Зарабатывать стоит максимально честными путями. Возможен карьерный рост.
Любовь: счастливыми и гармоничными будут лишь те отношения, в которых партнеры искренни. Любые недомолвки и утаивания грозят обернуться слезами и скандалами. У одиноких Коз велика вероятность не только свадьбы, но и рождения малыша уже в этом китайском году.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Обезьяна
Трудности в работе компенсируются победами на любовном фронте. Залог успеха – стать серьезнее и ответственнее.
Здоровье: чтобы здоровье не подводило – придется стать адептом ЗОЖ. Пробежки на свежем воздухе, плавание и диета пойдут организму на пользу.
Финансы: новые связи пойдут на пользу, а вот со старыми коллегами возможны терки. Стоит всё тщательнее планировать и не влезать в долги (не только финансовые, но и связанные с обещаниями и рабочими обязательствами).
Любовь: поиск идеальной половинки затянется, но сам процесс доставит немало удовольствия. Главное – не отчаиваться и почаще приглядываться к окружающим.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Петух
Неприятности могут доставить конкуренты. Но если поднапрячься, то удастся щелкнуть их по носу.
Здоровье: в спортзале лучше заниматься с тренером – во избежание травм. Также стоит внимательно следить за своим иммунитетом.
Финансы: расслабиться не получится, но в самые сложные моменты можно смело положиться на родственников – они не подведут.
Любовь: дружба может перерасти в роман – как, впрочем, и наоборот. Возможно, не стоит искать идеал, а поискать кого-то попроще.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Собака
Ко всем делам стоит подходить вдумчиво. Особых перемен ждать не стоит – как и стремиться к ним. И в целом год пройдет хорошо.
Здоровье: болячки могут обостриться из-за халатного отношения к себе и зашлакованности организма. Так что стоит заняться очищением организма и общим оздоровлением.
Финансы: хорошие перспективы у владельцев частного, своего, бизнеса. Но в этом году стоит меньше доверять в денежных вопросах: авансы брать заранее, долгосрочных контрактов не заключать и от авантюр держаться подальше.
Любовь: стоит держать агрессию под контролем. И поменьше критики в личных разговорах! Вероятны судьбоносные встречи.
 
Восточный гороскоп на 2020 год – Свинья
Залогом успеха станет уверенность в себе и инициативность. Для усердных Свиней выдержать испытания года Крысы с честью не составит излишнего труда.
Здоровье: побольше физических упражнений и витаминов, поменьше стрессов и негативных людей – вот рецепт здоровья в 2020 году.
Финансы: в год Крысы стоит слушаться начальства, а прежде чем менять специализацию – изменить внутренний мир. Основные траты пойдут на семью и дом.
Любовь: главная встреча наиболее вероятна осенью. Гороскоп Кабана на 2020 год сулит долгожданные отношения уже почти отчаявшимся одиночкам. Главное – позволить себе быть сентиментальнее, а к поиску относиться легче.


  Источник:FMG NEWS

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