Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Навоийскую область

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, совершая визит в Навоийскую область, ознакомился с производственными процессами некоторых предприятий. Об этом SNG.TODAY сообщила пресс-служба главы государства

Шавкат Мирзиёев побывал на предприятиях «National plast», «Green Line Profil» выпускающих строительные материалы, ознакомился с производственными цехами, процессами изготовления продукций и их качеством. Президент дал поручение расширить производство импортозамещающих товаров, в том числе строительных материалов, доступных населению по цене и качеству.

Глава государства отметил важность создания добавленной стоимости и новых рабочих мест, применяя самые современные технологичные процессы, освоение внешних рынков и увеличение экспорта за счет снижения себестоимости товаров.

Создание свободной экономической зоны по всей Навоийской области было личной инициативой Шавката Мирзиёева. Главной целью грандиозного проекта является привлечение инвестиций в производства с применением инновационных методов, высокотехнологичного оборудования для выпуска продукций, ориентированных на экспорт. Реализация проекта запланирована до 1 января 2030 года.

На сегодняшний день участниками масштабного проекта являются 66 резидентов, а суммарная стоимость вложений составляет 437 миллионов долларов.