Меджлис Туркменистана объявил девиз 2020 года

Туркменский Меджлис 27 декабря своим постановлением объявил девиз 2020 года — «Туркменистан — родина Нейтралитета». Накануне этот девиз одобрил на правительственном заседании президент страны, сообщает «Туркменистан сегодня»

Так, спикер национального парламента Гульшат Маммедова на заседании правительства рассказала, как выбирали девиз года.

— По случаю празднования в будущем году 25-летия нейтралитета [Туркменистана] были изучены предложения депутатов и граждан по определению девиза 2020 года, — отметила глава парламента.

Туркменский лидер поддержал предложение и напомнил, чтобы об этом событии передавали в средствах массовой информации.

Следует отметить, что президент Бердымухамедов 6 декабря этого года на расширенном заседании правительства назвал нейтралитет страны базовым принципом для партнёрства на международном пространстве.

— Именно нейтральный статус создаёт условия для налаживания со всеми странами мира отношений на принципах дружбы и взаимной выгоды, — подчеркнул тогда глава государства.

На том заседании Бердымухамедов поручил Министерству иностранных дел совместно с Управлением делами аппарата президента организовать в декабре 2020 года в Ашхабаде Международную конференцию по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития. Ожидается, что в торжествах в честь четвертьвекового юбилея туркменского нейтралитета поучаствуют многочисленные зарубежные гости, в том числе главы государств и правительств.

Напомним, 2019 год в стране проходил под девизом «Туркменистан — Родина процветания».