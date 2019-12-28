Президент Таджикистана посетил школу-интернат для слабослышащих детей

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 27 декабря навестил учеников школы-интерната для слабослышащих детей в Рудаки. В ходе посещения интерната президент ознакомился с условиями пребывания воспитанников и с основными моментами лечебной-воспитательной программы заведения. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе главы Таджикистана

В школе-интернате содержатся 400 страдающих недугом детей со всей страны. Учебное заведение работает под патронажем президента, тут созданы оптимальные условия для учебы, реабилитационных процедур и проживания.

На протяжении всего времени пребывания в интернате с детьми работают специалисты, на базе школы действуют технические и компьютерные классы. Все время открыты двери содержательной библиотеки с учебной и художественной литературой, в полной доступности востребованная книга «Язык жестов» для детей от 6 до 10 лет.

В бытовых условиях подростки, также ничем не ограничены в интернате предусмотрено пятиразовое питание, созданы зоны отдыха и спортивные площадки. Дети, получающие лечение, бесплатно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

После завершения осмотра, следуя старой и доброй традиции от имени таджикского лидера, всем воспитанникам школы-интерната были вручены новогодние подарки.