В Беларуси повысят скоростной режим на республиканских автодорогах

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Кухарев 27 декабря в качестве председателя принял участие в собрании комиссии по соблюдению безопасности дорожного движения при правительстве республики. Повесткой сбора представителей комиссии стали вопросы повышения допустимой скорости движения, улучшение функционирования сети фото и видео оборудования на автострадах страны и минской кольцевой автотрассы. Об этом SNG.TODAY сообщили пресс-службе совета министров Беларуси

Участники комиссионного заседания предложили повысить скоростную норму на 16 участках автодорожной системы страны. Это оживленные по интенсивности движения трассы Минск-Гомель, Минск-Гродно, Минск-Витебск, Брест-Минск-граница Российской Федерации, кольцевая магистраль Минска, а также другие направления.

По словам начальника управления госавтоинспекции Дмитрия Корзюка повышение скоростного режима на минской кольцевой автодороге возможно при выполнении некоторых инженерных работ: на протяжении трассы надо создать систему контроля и ориентирования по направлениям, включая систему управления крупногабаритными трейлерами с повышенной грузоподъемностью.

Помимо этого, руководитель ГАИ отметил необходимость обустройства соединения скоростных полос движения, развязок в участках перекрещивания автопотоков, а также исключить попадание пешеходов на дорожное полотно.

В целом в Республике Беларусь эксплуатируются 1750 километров дорог первой категории.