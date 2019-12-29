В Беларуси повысят скоростной режим на республиканских автодорогах

Участники комиссионного заседания предложили повысить скоростную норму на 16 участках автодорожной системы страны. Это оживленные по интенсивности движения трассы Минск-Гомель, Минск-Гродно, Минск-Витебск, Брест-Минск-граница Российской Федерации, кольцевая магистраль Минска, а также другие направления.
По словам начальника управления госавтоинспекции Дмитрия Корзюка повышение скоростного режима на минской кольцевой автодороге возможно при выполнении некоторых инженерных работ: на протяжении трассы надо создать систему контроля и ориентирования по направлениям, включая систему управления крупногабаритными трейлерами с повышенной грузоподъемностью.
Помимо этого, руководитель ГАИ отметил необходимость обустройства соединения скоростных полос движения, развязок в участках перекрещивания автопотоков, а также исключить попадание пешеходов на дорожное полотно.
В целом в Республике Беларусь эксплуатируются 1750 километров дорог первой категории.