Игорь Додон посетит Турцию с официальным визитом

В дни пребывания в Турции представительная делегации Молдовы примет участие в совещании Совета стратегического сотрудничества, а также планируется подписание соглашений на межгосударственном уровне.
Также, во время встречи был обсуждён широкий спектр вопросов о ситуации в стране и автономии, рассмотрены совместные действия в будущем году. Президент положительно отметил начало работы в парламенте Республики Молдавия обновленной молдавско-гагаузской рабочей группы, основная цель которой максимально сбалансировать законотворческую деятельность государства и автономии.
Игорь Додон подчеркнул, что в 2020 году по приглашению главы народного собрания Гагаузии примет участие в заседании собрания, на котором предстоит проанализировать и найти оптимальные решения насущных проблем, присутствующих в автономии.