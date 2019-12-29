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Игорь Додон посетит Турцию с официальным визитом

Игорь Додон посетит Турцию с официальным визитом
Президент Республики Молдова Игорь Додон 26 декабря принял Ирину Влах, башкана Гагаузской автономии, и членов парламента от Гагаузии. В ходе диалога была озвучена информация о предстоящем 29–30 декабря официальном визите в Турцию президента Игоря Додона, премьер-министра Иона Кику и главы Гагаузской автономии Ирины Влах по приглашению главы Турецкой Республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента Молдовы.

В дни пребывания в Турции представительная делегации Молдовы примет участие в совещании Совета стратегического сотрудничества, а также планируется подписание соглашений на межгосударственном уровне.

Также, во время встречи был обсуждён широкий спектр вопросов о ситуации в стране и автономии, рассмотрены совместные действия в будущем году. Президент положительно отметил начало работы в парламенте Республики Молдавия обновленной молдавско-гагаузской рабочей группы, основная цель которой максимально сбалансировать законотворческую деятельность государства и автономии.

Игорь Додон подчеркнул, что в 2020 году по приглашению главы народного собрания Гагаузии примет участие в заседании собрания, на котором предстоит проанализировать и найти оптимальные решения насущных проблем, присутствующих в автономии.





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