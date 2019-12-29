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Сергей Лавров посетит Узбекистан в январе 2020 года

Сергей Лавров посетит Узбекистан в январе 2020 года
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в январе 2020 года посетит Узбекистан. Об этом сообщает информационное агентство Ria.ru.

По прибытию Лаврова встретит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв. В ходе двусторонней встречи собеседники обсудят перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы, запланированные на 2020 год.

Также глава МИД РФ встретится с главой внешполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Ожидается подписание ряда документов между МИД двух стран на 2020–2021 годы.

Добавим, что в ходе визита Лаврова посетит филиал МГИМО, где выступит перед преподавателями и студентами учебного заведения.

Напомним, что торжественная церемония открытия филиала прошла в начале декабря текущего года в Ташкенте. Соглашение о создании филиала было подписано в октябре 2018 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.





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