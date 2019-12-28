Премьер-министр Казахстана посетил Жамбылскую область с рабочим визитом

Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область Казахстана. В ходе визита глава правительства рассмотрел проекты различных промышленных объектов, с целью улучшения благосостояния жителей региона, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан

АО «МХК «ЕвроХим» подписал инвестиционный договор при присутствии главы государства на общую сумму 1 миллиард долларов. Согласно проекту будет построен завод мощностью до 1 млн тонн удобрений в год. Объект будет построен в 2021 году, планируется 2000 рабочих мест.

Также в 2020–2022 году готовиться строительство завода по производству кальцинированной соды ТОО «Qazaqsoda». Вкладываемый объём инвестиций турецкой компанией Yildirim Group составляет 127 миллиарда тенге.

В этот же день была запущена 3-я производственная линия, единственная на данный момент в Казахстане по выпуску затяжного и сахарного печенья кондитерской фабрики «Сауле». Предприятие планирует строительство нового корпуса, а также увеличение ассортимента готовых изделий. Из этого следует, что появится много новых рабочих мест.

В течении года объёмы производств в Жамбылской области достигли уровня 319,5 млрд тенге. Показатели капиталовложений выросли на 10,5% и составили 250,1 миллиарда тенге. На период 2020–2025 годов запланирована реализация 66 инвестиционных проектов на сумму 2,7 триллиона тенге, что позволит трудоустроить порядка 11 тысяч безработных.

Все эти мероприятия в стране проводятся с целью дать толчок социально экономическим регионам страны для программы индустриально-инновационного развития.