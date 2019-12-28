Наиболее острые проблемы в сельской местности назвал президент России

Участники заседания Госсовета, которое провел 26 декабря российский президент, обсудили развитие аграрно-промышленного комплекса страны. Российский президент отметил, что темпы производства превышают заданные показатели. В то же время, в данной сфере есть ряд проблем, если их не решать, то дальнейших успехов не будет. Об этомсообщили в пресс-службе президента России

Путин напомнил, что аграрный сектор тесно связан с сельской местностью, где наблюдается существенное отставание по таким пунктам, как социальная обустроенность, бытовой комфорт, развитость инфраструктуры. При таких условиях будет невозможен приток молодых кадров в сферу сельского хозяйства, не будет и активной производственной динамики.

Острой проблемой президент назвал уровень и качество первичного звена здравоохранения в сельской местности.

Обратил внимание Путин и на низкую зарплату в сфере сельского хозяйства.

«…Она составляет примерно две трети только от средней по экономике. Обращаю на это внимание, прежде всего, работодателей. Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперёд», - подчеркнул глава государства.