Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7: что это означает

С 14 января 2020 года Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7. В частности, в январе прекращают техническую поддержку и обновления системы с помощью службы Windows Update.

Как известно, Microsoft выпустила Windows 7 22 октября 2009 года. Тогда компания заявила, что будет поддерживать продукт 10 лет. Сейчас этот срок вышел.

Что это значит

После прекращения поддержки компьютеры и ноутбуки под управлением Windows 7 не будут получать обновления безопасности. Служба поддержки клиентов Microsoft также не будет оказывать техническую помощь пользователям.

Следовательно, если пользоваться Windows 7 после 14 января, то компьютер все еще будет работать, однако он станет более уязвимым к вирусам и другим угрозам безопасности.

Интересно, что Windows 7 по-прежнему можно будет устанавливать и активировать. Но в Microsoft рекомендуют пользователям переходить на Windows 10.

Что известно о Windows 10? Это операционная система, которую Microsoft представила в 2015 году. В течение первого года после выхода системы пользователи могут бесплатно обновиться до Windows 10 на любом устройстве под управлением официальных версий Windows 7, Windows 8.1 и Windows Phone 8.1.



Несмотря на то, что Microsoft уже длительное время настойчиво предлагает пользователям перейти на Windows 10, "семерка" до сих пор остается очень популярной.