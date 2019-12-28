Ольга Сумская показала, как выглядела в детстве: архивные фото

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с поклонниками воспоминаниями о том, как проходили ее новогодние утренники в детском саду.

53-летняя украинская звезда опубликовала архивные фото на странице в инстаграме. На одной из фотографий актриса позирует со своей старшей сестрой Натальей.

На фотографиях маленькая Ольга Сумская позирует в белом пышном платье с большим бантом на голове. Также в детстве у будущей знаменитости были короткие темные волосы.

В подписи Оля сообщила, что фотографии были сделаны в Запорожье в 70-е годы. Народная артистка Украины поинтересовалась у поклонников, помнят ли они свои новогодние утренники в садиках.

"Любимые фото с детства вместе с сестрой Натальей! Костюм снежинки... Сохранила и до сих пор этот удивительный костюм из натурального тюля и батиста... Частенько играла лисичку в садике, а деда Мороза иногда играл даже мой папа! Это было счастье!" – добавила звезда.



Ольга Сумская в детстве / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская с сестрой Натальей в детстве/ Instagram / @olgasumska