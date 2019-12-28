Какой курс доллара и евро в обменниках Украины

Американская и европейская валюты существенно прибавили в цене 28 декабря, по сравнению с предыдущим банковским днем.
1 доллар – 23,7 гривны;
1 евро – 26,4 гривны.
В украинских обменниках цена валюты 28 декабря намного выше, чем официально заложил Национальный банк. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".
Купить доллар можно по цене от 24,1 гривны до 24,4 гривны за единицу. Продать – за 24,5-25,1 гривны.
Евро можно приобрести за 26,2-26,8 гривны, а продать – за 27-28 гривен.
Курс валют в обменниках Киева / фото 24 канала
Доллар можно купить за 23,5-24,2 гривны, а продать – за 24,6-25,2 гривны.
Покупка евро обойдется в 26-26,4 гривны, а продажа – в 27,45-28,2 гривны.
Цены на валюту в обменнике Львова / фото 24 канала
Купить доллар можно по цене 23,8-24,3 гривны за единицу. Продать – за 24,4-25 гривен.
Евро в цене тоже высокий. Купить можно за 26,2-26,6 гривны, а продать – за 26,7-27,9 гривны.
Доллар можно купить за 24,3-24,5 гривны, а продать – за 24,9-25,2 гривны.
Купить евро можно по цене 26,3-27,5 гривны, а продать – 27,5-27,9 гривны.
Покупка доллара обойдется в 23,8-24,55 гривны, а продажа – по 24,5-25,4 гривны.
Евро можно купить за 26,5-27,6 гривны, а продать – по 26,8-28 гривен.