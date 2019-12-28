Какой курс доллара и евро в обменниках Украины

Какой курс заложил Нацбанк

В обменных пунктах Украины перед новогодними праздниками резко подорожала валюта. Курс доллара 28 декабря подскочил до 24,5 гривен за единицу, а евро – до 28 гривен.

Американская и европейская валюты существенно прибавили в цене 28 декабря, по сравнению с предыдущим банковским днем.

1 доллар – 23,7 гривны;

1 евро – 26,4 гривны.

Курс доллара и евро в обменниках

В украинских обменниках цена валюты 28 декабря намного выше, чем официально заложил Национальный банк. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".



Киев



Купить доллар можно по цене от 24,1 гривны до 24,4 гривны за единицу. Продать – за 24,5-25,1 гривны.

Евро можно приобрести за 26,2-26,8 гривны, а продать – за 27-28 гривен.



Курс валют в обменниках Киева / фото 24 канала



Львов



Доллар можно купить за 23,5-24,2 гривны, а продать – за 24,6-25,2 гривны.

Покупка евро обойдется в 26-26,4 гривны, а продажа – в 27,45-28,2 гривны.



Цены на валюту в обменнике Львова / фото 24 канала



Одесса



Купить доллар можно по цене 23,8-24,3 гривны за единицу. Продать – за 24,4-25 гривен.

Евро в цене тоже высокий. Купить можно за 26,2-26,6 гривны, а продать – за 26,7-27,9 гривны.



Харьков



Доллар можно купить за 24,3-24,5 гривны, а продать – за 24,9-25,2 гривны.

Купить евро можно по цене 26,3-27,5 гривны, а продать – 27,5-27,9 гривны.



Днепр



Покупка доллара обойдется в 23,8-24,55 гривны, а продажа – по 24,5-25,4 гривны.

Евро можно купить за 26,5-27,6 гривны, а продать – по 26,8-28 гривен.