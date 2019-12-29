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Владыка Якоб: Кто не жертвовал собой ради других, никогда не поймет, как можно перейти туда, где тебя могут арестовать

Этот психоз, возникший из-за неправильных отношений между политиками, породил мнение, что может Важа Гаприндашвили пошел на провокацию, - об этом заявил архиепископ Бодбийский, владыка Якоб во время проповеди в епархии.

В ходе сегодняшней проповеди он поблагодарил всех участвующих в освобождении грузинского врача Важи Гаприндашвили и отметил, что это дело объединило всю Грузию.

По словам владыки Якоба, Важа Гаприндашвили его давний друг и он несколько раз спасал его от смерти.

«Хочу коснуться вопроса, который объединил всю Грузию. Власть, оппозиция или гражданское общество, все вместе думали об освобождении Важи Гаприндашвили… Очень тяжело, когда отправляешься на доброе дело и тебя задерживают на твоей территории. Тот, кто не жертвовал собой ради других, никогда не поймет, как можно перейти туда, где тебя могут арестовать. Этот психоз, возникший из-за неправильных отношений между политиками, породил мнение, что может Важа Гаприндашвили пошел на провокацию. Я верю, что Важа не обидится на подобные слова, поскольку он великодушный человек. Заверяю, что ни одно кресло не стоит того, чтобы цепляться за него. Лучше давайте будем думать о стране и нашей молодежи», - отметил владыка Якоб.

Для справки, врача Важу Гаприндашвили освободили из незаконного заключения 28 декабря.

Напомним, что Важа Гаприндашвили был задержан оккупационными силами по обвинению в пересечении т.н. границы 9 декабря. Гаприндашвили не признавал своей вины и заявлял, что находится на территории Грузии. 20 декабря т.н. суд приговорил Важу Гаприндашвили к лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев.
  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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