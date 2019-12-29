На станции метро «Вокзальная площадь» на рельсы упал пассажир
На станции метро «Вокзальная площадь» в Тбилиси на рельсы упал пассажир. Как сообщают в Тбилисской транспортной службе, пассажир упал на рельсы во время подхода поезда.
По их же словам, в целях безопасности подача напряжения в метро была прервана.
«В 12:15 на «Вокзальной площади» пассажир упал на рельсы во время подхода поезда. К счастью, пассажир жив. Его вытащили и доставили в клинику. С момента падения пассажира на рельсы, в целях безопасности была прекращена подача напряжения, ввиду чего работа метро зонально продолжилась со стации метро «Дидубе» до стации «Театр Ахметели». После того, как пассажира вытащили, с 12:40 метро продолжило работу в обычном режиме», - сообщил представитель Транспортной компании Тамаз Робакидзе.
- Arthur Azaryan
- FMG.NEWS - TBILISI
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