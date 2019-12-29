На Донбассе начался обмен пленными

На КПВВ "Майорское" начался обмен пленными. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.



"В эти минуты в Майорске Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину", - написала она.



По ее словам, на месте происшествия находится представитель уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко, которым было поручено осуществить мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих, которые были незаконно лишены свободы боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".



Офис Президента Украины подтвердил, что "в Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц". К этому сообщению в ОП приложили фото и видео с места происшествия.

Arthur Azaryan

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