С 2020 года в Грузии машины на газе будут проходить специальную проверку

С 1 января 2020 года транспортные средства, в которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО), будут проходить специальную проверку. Об этом сообщает Общественное телевидение со ссылкой на Минэкономики Грузии.



Соответствующие положения содержатся в техническом регламенте о периодическом инспектировании транспортных средств. Согласно закону, владельцы автомобилей с газовыми баллонами до прохождения техосмотра должны будут пройти дополнительную проверку – проверку газовой системы.



В случае исправной работы оборудования, водителю выдадут сертификат. Без этого свидетельства транспортное средство не допустят к обязательному техническому инспектированию.



При этом, обязательную проверку газового баллона нужно будет проходить раз в пять лет, а инспектирование системы сжиженного газа – раз в три года.



В настоящее время пройти проверку газобаллонного оборудования можно в четырех центрах – «Газконтроль» (Кахетинское шоссе, 67), «Хеслер» (Георгий Мдивани, 100), «Гоимоторс» (город Гори, улица Сухишвили, 63), «Гиом1» (город Кутаиси, Абашидзе, 32).



Инспекцию оборудования осуществляют только те компании, которые зарегистрированы в Национальном центре аккредитации Грузии. В Минэкономики подчеркивают, что это ведомство признано Ассоциацией аккредитации Евросоюза. На практике это означает то, что выданные в Грузии сертификаты об исправности газобаллонного оборудования будут действительны и в Европе.



«Сертификаты лиц, аккредитованных центром, в том числе выданные инспекционными органами документы, признаны в Евросоюзе», — сообщили в министерстве.



По информации министерства экономики, поэтапно количество центров инспектирования ГБО по стране будет увеличиваться. Информация о компаниях, которые смогли получить аккредитацию, будет предоставляться общественности поэтапно.

Arthur Azaryan

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