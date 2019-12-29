Посольство Украины в Грузии приветствует освобождение Важи Гаприндашвили
Посольство Украины в Грузии приветствует объединенные усилия всех грузин и иностранных друзей, что сделало возможным освобождение доктора Важи Гаприндашвили, говорится в заявлении украинского диппредставительства в Тбилиси.
«Посольство Украины поздравляет всех с освобождением доктора Важи Гаприндашвили. Мы рады, что г-н Гаприндашвили отпразднует Новый год и Рождество вместе со своей семьей и близкими. Посольство Украины в Грузии приветствует объединенные усилия всех грузин, гражданского общества и иностранных друзей, что сделало возможным освобождение доктора Важи», — говорится в заявлении украинской дипломатической миссии, опубликованном в Twitter.
Вчера Цхинвальский оккупационный режим освободил из незаконного заключения доктора Важу Гаприндашвили, которого удерживал более полутора месяцев.
- Arthur Azaryan
- FMG.NEWS - TBILISI
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