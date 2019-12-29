Условия въезда и пребывания во Франции изменились
Условия въезда и пребывания во Французской Республике изменились. Отныне граждане третьих стран, пересекающие внешнюю границу Шенгенской зоны для поездки во Францию, должны предоставить, наряду с другими обязательными документами, медицинскую страховку на время путешествия на французском или английском языке.
Страховка должна покрывать все медицинские, больничные услуги и расходы на смерть, которые могут возникнуть во время пребывания во Франции, включая стоимость медицинского перевоза (репатриации). Гражданам, которые не смогут представить этот вид страхования, может быть отказано во въезде в Шенгенскую зону.
- Arthur Azaryan
- FMG.NEWS - TBILISI
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