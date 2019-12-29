Еще один звездный шахматист хочет прекратить выступления за сборную Украины

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев отреагировал на скандал вокруг назначения федерацией шахмат главным тренером сборной Александра Сулыпы.

Пономарев заявил, что планирует покинуть Федерацию шахмат Украины в связи со скандалом вокруг назначения Александра Сулыпы. Об этом он сообщил в Twitter.

"Похоже, что Федерация шахмат Украины никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Эльянова и оставить федерацию", – написал Пономарев.





Ранее украинские шахматисты попросили Министерство культуры, молодежи и спорта пересмотреть выбор главного тренера сборной, однако эта просьба не была выполнена.