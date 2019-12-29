Барак Обама поделился списком любимых книг: что читал экс-президент в 2019 году

44-й президент США традиционно накануне нового года подводит не только политические, но и литературные итоги. Барак Обама обнародовал список книг, которые стали для него любимыми в 2019 году. Его предпочтения варьируются от романов до исторической документальной прозы.

Бывший президент Барак Обама традиционно на страницах социальных сетей формирует рейтинг лучших художественных произведений, которые удалось пересмотреть политику в течение года. Так, первым был опубликован список самых любимых книг. Он пообещал, что вскоре поделится музыкой и фильмами, которые произвели на него наибольшее впечатление.

Это стало для меня маленькой интересной традицией, и я надеюсь, что для вас тоже. Потому что, хотя у каждого из нас есть много обязанностей – работа и семейная жизнь, социальные и волонтерские обязательства, такие отдушины, как литература и искусство, могут улучшить нашу повседневность,

– прокомментировал Барак Обама.





Любимые книги Барака Обамы в 2019 году

1. "Эпоха капитализма наблюдения" Шошани Зубофф

2. "Анархия: неуклонный рост стран Вест-Индии" Уильяма Делраймпла

3. "Разъяренные часы: убийство, мошенничество и последняя попытка" Кейси Цеп

4. "Девушка, женщина, другое" Бернардины Эваристо

5. "Сердцебиение Вундед-Ни: родная Америка от 1890 года до настоящего" Дэвида Треера

6. "Как ничего не делать: сопротивление экономике" Дженни Оделл

7. "Архив потерянных детей" Валерии Луиселли

8. "Лот: истории" Брайана Вашингтона

9. "Нормальные люди" Салли Руни

10. "Сын начальника сирот" Адама Джонсона

11. "Желтый дом" Сары Брум

12. "Не говорите ничего: подлинная история убийства и памяти в Северной Ирландии" Патрика Кифа

13. "Одиночка" Альберта Вудфокса

14. "Школа Топека" Бена Лернера

15. "Трюковое зеркало: размышления о самовлюбленности" Джиа Толентино

16. "Упражнение доверия" Сьюзан Чхве

17 ."Мы живем в воде: рассказ" Джесса Уолтера