Xiaomi выпустила интересный девайс для маникюра

По традиции, новый девайс компания представила на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin.
Xiaoshi Electric Nail Polisher получил уникальную амортизирующую и шумопоглощающую конструкцию, которая защищает ноготь от повреждений. Шлифовальная головка сделана из экологически чистого материала EVA с белым корундом и металлической шлифовальной поверхностью.
Девайс имеет два режима работы/ Фото/gizmochina.com
Мягкие частицы этих материалов дают возможность Xiaoshi Electric Nail Polisher нежно воздействовать на поверхность ногтя.
У девайса два режима работы:
Xiaoshi Electric Nail Polisher оснащен USB Type-C с возможностью быстрой зарядки. На одном заряде устройство работает около 45 минут использования.
На площадке для спильнокошта заявленная цена составляет 119 юаней (это 17 долларов или 400 гривен).
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