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Оля Полякова предложила Насте Каменских спеть в дуэте


В 2019 году в Украине было немало интересных творческих коллабораций артистов. Юлия Санина и Тина Кароль, Джамала и Alyona Alyona, Тина Кароль и Дан Балан, Потап и Олег Винник – это далеко не весь список певцов, которые согласились на дуэтные композиции. Однако к ним вскоре могут присоединиться и Оля Полякова с Настей Каменских.

Неожиданное предложение Оля Полякова сделала во время последнего эфира шоу "Х-фактор". Вероятно, так артистка захотела опровергнуть все слухи о вражде с коллегой по развлекательному проекту Настей Каменских. Просто во время шоу Оля Полякова стала на одно колено и предложила: "Спой со мной дуэтом, Настя, ты согласна или нет?" На это Каменских ответила: "Ну, конечно согласна, Оля".


После такой выходки артисток в сети заговорили о дуэте. Немало сторонников звезд не скрывали, что хотели бы услышать песню двух ярких представительниц украинского шоу-бизнеса. В то же время другие пользователи сети предполагают, что это своеобразная провокация от Оли Поляковой, которую можно заметить и в названии предложенного трека "Девушки за 30". Именно такую ​​композицию, по словам "Королевы ночи", ей написал муж Каменских Потап.







Интересно, что во время съемок "Х-фактора" зрители могли увидеть особую конкуренцию между Настей Каменских и Олей Поляковой. В частности, когда NK одержала победу в номинации "Лучшая певица" M1 Music Awards, то Суперблондинка украинского шоу-бизнеса заявила, что это только потому, что ее не было в списке номинантов. Кроме этого, артистка неоднократно сравнивала свои образы с Настей Каменских на "Х-факторе".


Ранее певицы пытались развеять мифы об их вражде. Оля Полякова и Настя Каменских в знак примирения поцеловались в прямом эфире проекта на бэкстейдже. Достаточно пикантное фото сразу же распространили в инстаграме.








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