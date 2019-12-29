В новогодние праздники в Ереване ожидается теплая погода без осадков, а в Баку будет мороз, пасмурно, туманно и дождливо

Красочный Новогодний Ереван 2020





Январь в Армении ожидается теплым. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал начальник Центра метеорологических прогнозов «Армгидрометцентра» МЧС Армении Гагик Суренян.

«Январь на территории республики также ожидается теплым. Средняя месячная температура во всех областях превысит климатическую норму на 3-4 градуса, количество осадков будет в пределах нормы.

В Новый год на всей территории республики ожидаются погода без осадков и высокий температурный фон», - написал он.





Серый и холодный Баку 2020







Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в

Атмосферное давление выше нормы 768 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

В Бакуракерте и районах Азербайджана ожидается дождь, местами ливни и туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью от -8 градуса мороза до - 11 градусов. 30 декабря в Бакуракерте (историческая Армения ) и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, изморось. Будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер.Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку ночью -1-7, днем +1+3 градусов тепла.Атмосферное давление выше нормы 768 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.В Бакуракерте и районах Азербайджана ожидается дождь, местами ливни и туман. Будет дуть сильный западный ветер.Температура воздуха ночью от -8 градуса мороза до - 11 градусов.

Новогодние праздники путешественникам лучше проводить в теплом и солнечном Ереване, где в новогоднюю ночь ожидается грандиозный концерт и фантастическое представление. Сербский композитор и музыкант Горан Брегович даст большой концерт в Ереване на площади Республики прямо в новогоднюю ночь.