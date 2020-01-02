Физическую активность связали со снижением риска нескольких видов рака

Ранее исследования уже демонстрировали сходное влияние физической активности на риск развития рака. Новая научная работа показывает эту связь более детально.
Рекомендованный Всемирной организацией уровень физической активности – 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут интенсивных упражнений в неделю. У людей, которые придерживались этого уровня активности, согласно исследованию, рак молочной железы развивался на 6-10% реже, а риск рака печени снижался на 18-27%.
Снижение риска для некоторых видов рака было связано с физическими нагрузками, которые превышают текущие рекомендации. Авторы предполагают, что это «может отражать важные биологические механизмы, которые лежат в основе различных видов рака».
Когда ученые в своих расчетах учли индекс массы тела, связь между физической нагрузкой и раком тела матки перестала обнаруживаться. Кроме того, влияние упражнений на риск неходжкинской лимфомы было обнаружено только у женщин, а на рак толстой кишки – только у мужчин.
Информация о физической активности, которую анализировали ученые, была получена со слов самих участников исследования. Ученые предостерегают, что исследование не показывает, что физические упражнения являются прямой причиной снижения риска рака: в этом могли играть роль и другие факторы.