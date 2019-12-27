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Чем может помочь интервальное голодание


Чем может помочь интервальное голодание
Фото: pixabay.com



27 декабря 2019 года, 13:04

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диета




Ежедневное воздержание от еды в течение 16–18 часов может помочь в профилактике и лечении нескольких патологий, показал обзор исследований, опубликованный в New England Journal of Medicine.



В ранее проведенных исследованиях ученые нашли подтверждения тому, что интервальное голодание может помочь снизить артериальное давление, сбросить вес, улучшить когнитивные способности и увеличить продолжительность жизни. Авторы обзора из Университета Джонса Хопкинса обозначили два типа голодания:




  • ежедневное ограничение времени суточного приема пищи (6-8 часов в день);


  • интервальное голодание 5:2 (ограничение до 500 калорий два дня в неделю).



По словам ученых, чередование голодания и сытости улучшает клеточное здоровье, вызывая переключение метаболизма – клетки расходуют свои запасы «топлива» и преобразуют жир в энергию. Одно из исследований обнаружило, что переключение может повысить стрессоустойчивость за счет оптимизации функций мозга и нейропластичности (способности мозга адаптироваться к развитию на протяжении всей жизни).



Считается, что интервальное голодание стабилизирует уровень сахара в крови (помогает справиться с инсулинорезистентностью). Результаты небольшого исследования 2018 года показали, что трое мужчин с диабетом 2 типа смогли прекратить прием инсулина после потери веса.



По данным исследования 2009 года, пожилые люди, которые практиковали интервальное голодание, продемонстрировали улучшение памяти по сравнению с участниками эксперимента, которые не соблюдали диету. Во время исследования, в котором молодые люди в течение двух месяцев ежедневно голодали по 16 часов, их уровень жира снижался, а мышцы сохранялись благодаря силовым тренировкам.



Долгосрочные эффекты интервального голодания требуют дополнительных исследований. Клинические испытания были сосредоточены на молодежи и людях среднего возраста, поэтому пользу и безопасность этого метода нельзя распространять на другие группы.



Поначалу большинство участников испытывают чувство голода, становятся раздражительными и труднее концентрируются. В исследовании 2017 года, опубликованном в JAMA, почти 40% людей не смогли соблюдать интервальную диету. Когда мозг лишен пищи, в гипоталамусе высвобождается большое количество гормонов аппетита, которые могут вызвать переедание. Но это состояние временное.



«Пациентов следует проинформировать, что чувство голода и раздражительности изначально является обычным явлением и проходит через две недели-месяц, когда тело и мозг привыкают к новой привычке», – резюмировал Марк Мэттсон (Mark Mattson), один из авторов обзора.














Источник: medportal.ru




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