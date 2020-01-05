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Возможность покупок в интернете может ухудшить состояние шопоголиков

Возможность покупок в интернете может ухудшить состояние шопоголиков
Легкость покупок в Интернете может ухудшить состояние людей, которые не способны контролировать свое желание делать покупки.
Ониомания (шопоголизм) – непреодолимое желание совершать покупки без необходимости, ради самого процесса – затрагивает около 5% людей во всем мире и наносит им вред. В частности, способствует возникновению чувства вины и сожаления после покупки, чувства потери контроля, приводит к семейным конфликтам из-за чрезмерных покупок и финансовых затруднений.



Это расстройство поведения пока не является самостоятельным диагнозом, включенным в МКБ. По мнению исследователей, все дело в недостаточном количестве данных и опубликованной научной литературы, но психологи и психиатры уже давно занимаются такими случаями.



«Существует более 100 лет клинической истории, описывающей дисфункциональные покупки или излишние приобретения, которые мешают повседневной жизни и связаны со значительными клиническими расстройствами и нарушениями в важных областях функционирования», – рассказала ведущий автор исследования Астрид Мюллер.



В исследовании приняли участие 122 пациента с диагностированной ониоманией, ранее проходившие лечение. Возраст варьировался от 20 до 68 лет, более 75% из них были женщины. Участники заполнили ряд диагностических вопросников, в том числе тесты на интернет-зависимость, совершение патологических покупок, уровень тревожности и депрессии.



Ученые выявили, что каждый третий участник был адептом онлайн-шоппинга. Как правило, это более молодые люди с более выраженным уровнем тревожности и депрессии.



Выбор способа совершения покупок у людей с расстройством также имеет разную подоплеку. Некоторые предпочитают покупать в обычных магазинах, потому что они «ценят возможность потрогать товары, попробовать товары, насладиться стимулирующей традиционной розничной средой и испытать комфортное социальное общение с продавцами», пояснила Астрид Мюллер.



Тогда как привлекательность онлайн-покупок связана с огромным разнообразием продуктов; это просто, быстро и «дает возможность покупать незаметно и тайно».





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