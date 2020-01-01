Новогоднюю мечту девочки исполнил лидер Чечни Рамзан Кадыров

Новый год – это пора исполнения желаний. Это подтвердил чеченский лидер, который исполнил мечту 11-летней Линды Мачиговой из Гудермеса. Глава региона рассказал на своей странице « Вконтакте », что письмо к нему попало с «Елки желаний». Девочка мечтала с ним встретиться, и вот, 30 декабря это произошло.

Ребенка и ее маму пригласили в столичный Дворец торжеств «Сафия», где было новогоднее мероприятие, а затем и прошла теплая беседа, в ходе которой Линде вручили подарки.

Рамзан Кадыров отметил стойкость, ум и большое доброе сердце девочки, которая борется с тяжелым недугом. Он подчеркнул, что проникся к ней не только состраданием, но и уважением.

По поручению главы региона, вопросы касательно лечения ребенка теперь находятся под контролем министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова.

Добавим, что в республике в конце декабря прошел ряд праздничных мероприятий для юных жителей. В частности, в рамках благотворительной акции было закуплено 300 тысяч подарков для детей из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанников коррекционных школ.