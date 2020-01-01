В Туркменистане начались новогодние праздники

В Туркменистане 31 декабря начались новогодние праздники. Жители Ашхабада выходят на массовые гуляния, отовариваются на рынках и торговых точках, отдыхают в культурно-развлекательных центрах. Власти страны 27 декабря перенесли выходной день с 29-го на 31 декабря, чтобы люди могли спокойно праздновать Новый год. Об этом сообщает CentralAsia.news.

По данным издания, вечером 31 декабря основные праздничные мероприятия будут разворачиваться на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде. Именно там установлена Главная ёлка страны — 40-метровая красавица, признанная аналитическим агентство «ТурСтат» самой высокой среди столичных ёлок в Содружестве Независимых Государств. Ожидается, что возле главного новогоднего дерева выступят звёзды туркменской эстрады.

— Ровно в полночь 31 декабря ашхабадцы смогут полюбоваться новогодним фейерверком, — говорится в сообщении.

Напомним, 270 семей в туркменской столице встречают 2020 год в новых квартирах. Четыре жилых девятиэтажки открылись к Новому году 25 декабря в микрорайоне Мир-7/3 Ашхабада.

Национальный парламент страны 27 декабря вынес постановление об объявлении девиза 2020 года — «Туркменистан — родина Нейтралитета».