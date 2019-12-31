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Туркменская компания наладила выпуск тормозных колодок

Туркменская компания наладила выпуск тормозных колодок
Туркменское Хозяйственное общество (ХО) Ajap Önüm в ноябре наладило выпуск тормозных колодок для легковых автомобилей. Главная госслужба «Туркменстандартлары» Туркменистана 26 декабря своим сертификатом подтвердила соответствие продукции компании предъявляемым требованиям. Об этом сообщает «Бизнес Туркменистан».

— Производственные мощности предприятия, находящегося в Векильбазарском этрапе Марыйского велаята, позволяют выпускать более 300 тыс. комплектов колодок в год, — говорится в сообщении.

Перед тем, как запустить производственную линейку, продукция прошла испытания на тестовых стендах. У запчасти, производимой Ajap Önüm, доступная цена и подтверждённое Госстандартом качество. Ещё она может использоваться на большинстве марок бегающих по стране легковых авто.

В планах ХО — удовлетворить потребности туркменского рынка в тормозных колодках и налаживать экспорт своей продукции. Перед наступающим Новым годом продукт компании разошёлся по торговым точкам Туркменистана.

При разработке технологии изготовления тормозных колодок специалисты компании учли также экологические нормы. Компания придумала для своей продукции девиз «Надёжная сила, находящаяся позади скорости», дополняет издание.





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