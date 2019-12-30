Госсекретарь США в январе приедет в Беларусь

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Беларусь Анатолий Глаз 30 декабря сообщил о предстоящем визите в Беларусь государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео. Американский политик планирует прибыть в Минск 4 января 2020 года, сообщает « БЕЛТА ».

Сотрудник МИДа рассказал о процессе подготовки визита, в частности, что в настоящий момент проходит диалог с американскими представителями относительно рабочей программы во время пребывания.

Во внешнеполитическом ведомстве Республики Беларусь проинформировали, что в ходе посещения республики Майкл Помпео будет принят на высшем уровне, также запланирована встреча с главой МИДа Белоруссии Владимиром Макеем. В данное время стороны в рамках подготовки к визиту американского чиновника составляют повестку переговоров. Ключевым направлением политического диалога будет развитие на современном этапе деловых отношений США и Белоруссии, а также вопросов, связанных с безопасностью в регионе.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео на своей странице в «Твиттере» поведал, что собирается побывать в 2020 году В Украине, Казахстане, Узбекистане и Кипре.