Президент Туркменистана вручил $50 тыс. конной группе «Галкыныш»

Конная группа «Галкыныш» в Туркменистане получила 29 декабря $50 тыс. от президента страны. Церемония вручения приза прошла в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом, сообщает «Туркменистан сегодня»

По словам главы государства, он решил наградить группу джигитов за заслуги в прославлении в мире туркменских ахалтекинских скакунов.

— «Галкыныш» делает большую работу по развитию туркменского коневодческого искусства, выполняет сложнейшие трюки на великолепных ахалтекинских скакунах, — отметил президент, вручая приз.

Руководитель «Галкыныша» Пыгы Байрамдурдыев поблагодарил главу государства за поддержку группы и созданные условия для плодотворной работы.

Добавим, лидер группы джигитов Байрамдурдыев в 2018 году награждён орденом Galkynyş («Возрождение») в честь 27-летия независимости Туркменистана.

В Туркменистане ежегодно в последнее воскресенье апреля отмечается Национальный праздник туркменского скакуна. В этом году праздник прошёл 28 апреля. Накануне этой даты состоялись Международная выставка-ярмарка и XI Международный научный форум «Туркменский скакун и мировое искусство коневодства».

Примечательно, что в центре государственного герба Туркменистана помещён ахалтекинский конь.