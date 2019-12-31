Эксперт Владислав Кульминский сравнил премьеров Молдовы

Стоит отметить, что, по мнению эксперта, только во времена Санду были какие-то подвижки, но потом все вернулось на прежнее место – коррупция и контрабанда, нелегальные схемы как во времена Филипа и Плахотнюка.
Пока нет смысла говорить что-то об антикоррупционной борьбе, считает ученый. Это сравнимо со следующим: «…Выпустить пиратский корабль в море и попросить его регулировать трафик судов. Вы их не грабьте, нельзя».
Кульминский подчеркнул, что и экономика страна остается на прежнем, слабом уровне. Ведь ее основа – переводы из-за границы молдаван-мигрантов, заводы с дешевой рабочей силой.
Ученый не понимает, как можно занимать деньги и тратить их на развитие республики, если даже нет прозрачной системы госзакупок.