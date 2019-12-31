Эксперт Владислав Кульминский сравнил премьеров Молдовы

В Молдове в 2019 году дважды менялся глава правительства. Исполнительный директор молдавского Института стратегических инициативзаявил 27 декабря, что правительство Павла Филипа было коррумпированным, а во времена Майи Санду – мечтательным. Кабмин под началом нынешнего – Иона Кику, неспособен на осуществление перемен, никакой стабильности при нем нет, сообщает TVС-21

Стоит отметить, что, по мнению эксперта, только во времена Санду были какие-то подвижки, но потом все вернулось на прежнее место – коррупция и контрабанда, нелегальные схемы как во времена Филипа и Плахотнюка.

Пока нет смысла говорить что-то об антикоррупционной борьбе, считает ученый. Это сравнимо со следующим: «…Выпустить пиратский корабль в море и попросить его регулировать трафик судов. Вы их не грабьте, нельзя».

Кульминский подчеркнул, что и экономика страна остается на прежнем, слабом уровне. Ведь ее основа – переводы из-за границы молдаван-мигрантов, заводы с дешевой рабочей силой.

Ученый не понимает, как можно занимать деньги и тратить их на развитие республики, если даже нет прозрачной системы госзакупок.