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NASA запустит миссию по поиску второй Земли

Но ни на одной из них нет условий, пригодных для жизни. Это не стало поводом для отказа от поисков, ученые готовятся перевести их на другой уровень.


NASA запустит миссию по поиску второй Земли
NASA запустит миссию по поиску второй Земли

На осуществление этой миссии планируется потратить астрономическую сумму в 7 миллиардов долларов. Проект HabEx планирует в 2030-х годах использовать гигантский телескоп, который будет искать и изучать экзопланеты. Его четырехметровое зеркало будет в два раза больше того, что использует сейчас телескоп Хаббла.

Он будет также оснащен коронографом для изучения планет и их фотографирования, а также другими инструментами. 52-метровый специальный диск в форме цветка, называемым starshade, будет защищать телескоп от интерференционного света, например от других звезд. Он развернется на орбите и полетит за тысячи километров от телескопа, но все же защитит устройства. Задача HabEx в течение 10 лет в космическом пространстве искать планеты с водой и углекислым газом.

«Наша цель найти планету, которая была бы похожа на Землю и могла бы поддерживать жизнь. Хотя мы идентифицировали ряд планет за пределами нашей Солнечной системы, до сих пор не было окончательно доказано, что хотя бы одна из них имеет элементы, необходимые для обитаемости», — сказал сопредседатель проекта Скотт Гауди Daily Mail.
Это самый крупный проект NASA, но пока еще не решен вопрос с финансированием.





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