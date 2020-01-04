C новым годом 2019


 
  • 13:39 – Туркменистан уделяет существенное внимание сохранению экологии 
  • 12:20 – Барак Обама поделился списком любимых книг: что читал экс-президент в 2019 году 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 10:00 – С НОВЫМ ГОДОМ ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!!! 
  • 12:28 – Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

Учеными описаны мощные землетрясения Марса

Оказывается, за пределами Земли они также случаются. Признаки сейсмической активности были обнаружены и на Луне, и на Марсе.

Учеными описаны мощные землетрясения Марса
Учеными описаны мощные землетрясения Марса

В течение последних десятилетий ученые наблюдали лунные землетрясения. И только в 2019 году миссией NASA InSight сейсмическое явление было замечено на Красной планете. Посадочный модуль недавно зафиксировал около двух землетрясений в день. Исследователи отметили, что самые мощные Марс-землетрясения происходят в месте, известном как Cerberus Fossae.

Ученые и раньше отмечали сигналы. Предположения ученых оказались верными, регион оказался очень активным. Землетрясения на Марсе были магнитудой от 3 до 4 баллов. Подобные события такой силы на Земле разрушили бы высотные здания. Перед миссией InSight стоит задача изучить природу таких Марс-землетрясений.

В будущем группа планирует для проведения необходимых измерений использовать наблюдения за крупным планом со спутников. Это поможет более точно изучить картину землетрясений, которые приводят к смещению валунов и возникновению оползней.
Эти результаты были сообщены компанией National Geographic. После проведения экспертной оценки это исследование будет в ближайшее время опубликовано.

Как ожидается, в документе будет более подробно рассмотрена структура землетрясений и предоставлена информация, выходящая за рамки только их величины.





  •   Просмотров Сегодня: 36


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана в атмосфере Марса
    » На ликвидацию последствий Спитакского землетрясения в общинах необходимо $8 млн.
    » Ученые: Поверхность Марса была намного теплее в древние времена
    » Ученые: Жизнь на Марсе появилась задолго до того, как о ней узнали люди
    » В Азербайджане прогнозируют мощные землетрясения
    » Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 82 человек
    » В Греции произошло множество землетрясений, есть разрушения и погибшие
    » Землетрясения в Афганистане и Пакистане — РИА Новости
    » В Средней Азии ощутили отголоски произошедшего в Афганистане землетрясения
    » «История одного землетрясения»
    » Ученые: обнаруженной на Марсе воды мало для жизни
    » NASA: на Марсе существует жидкая вода
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Как лишний жир провоцирует диабет

    • 19:25
    • 7
    • 0

    Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи

    • 12:28
    • 41
    • 0

    Учеными описаны мощные землетрясения Марса

    • 09:56
    • 38
    • 0

    Чем может помочь интервальное голодание

    • 19:25
    • 52
    • 0

    Туркменистан уделяет существенное внимание сохранению экологии

    • 13:39
    • 37
    • 0

    Глава минздрава Казахстана лично контролирует процесс лечения пострадавших при авиакатастрофе

    • 12:36
    • 20
    • 0

    Эмомали Рахмон посетил Гиссарскую долину

    • 12:18
    • 30
    • 0

    Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым

    • 11:44
    • 25
    • 0

    Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом Франции

    • 11:36
    • 20
    • 0

    В Туркменистане на 10% выросли пенсии

    • 10:50
    • 34
    • 0

    Учёные рассказали об образовании стратосферных перламутровых облаков

    • 09:48
    • 54
    • 0

    Речь президента Украины одобрила депутат Госдумы Наталья Поклонская

    • 08:32
    • 21
    • 0

    Физическую активность связали со снижением риска нескольких видов рака

    • 19:25
    • 59
    • 0

    Гороскоп карьеры на 2020 год

    • 12:13
    • 78
    • 0

    Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку

    • 09:56
    • 70
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56490
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50694
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47349
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42597
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36462
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35116
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 31955
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 30654
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 29972
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29832
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22937
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22799
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22359
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19873
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18508
    • 0

    Речь президента Украины одобрила депутат Госдумы Наталья Поклонская

    • 08:32
    • 21
    • 0

    В Туркменистане на 10% выросли пенсии

    • 10:50
    • 34
    • 0

    Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом Франции

    • 11:36
    • 20
    • 0

    Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым

    • 11:44
    • 25
    • 0

    Эмомали Рахмон посетил Гиссарскую долину

    • 12:18
    • 30
    • 0

    Глава минздрава Казахстана лично контролирует процесс лечения пострадавших при авиакатастрофе

    • 12:36
    • 20
    • 0

    Туркменистан уделяет существенное внимание сохранению экологии

    • 13:39
    • 37
    • 0

    Учёные рассказали об образовании стратосферных перламутровых облаков

    • 09:48
    • 54
    • 0

    «У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым годом

    • 19:35
    • 76
    • 0

    Месть толстозадой обезьяны и чудесное поздравление от Зе — Анатолий Шарий разбирает новогодние послания (ВИДЕО)

    • 16:35
    • 87
    • 0

    Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку

    • 09:56
    • 70
    • 0

    Учеными описаны мощные землетрясения Марса

    • 09:56
    • 38
    • 0

    Дышите глубже! В Липецке начался эксперимент, который улучшит экологию в городе

    • 10:14
    • 66
    • 0

    NASA запустит миссию по поиску второй Земли

    • 10:28
    • 78
    • 0

    Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с автобусом

    • 10:35
    • 72
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА