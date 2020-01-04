Оказывается, за пределами Земли они также случаются. Признаки сейсмической активности были обнаружены и на Луне, и на Марсе.

Учеными описаны мощные землетрясения Марса

В течение последних десятилетий ученые наблюдали лунные землетрясения. И только в 2019 году миссией NASA InSight сейсмическое явление было замечено на Красной планете. Посадочный модуль недавно зафиксировал около двух землетрясений в день. Исследователи отметили, что самые мощные Марс-землетрясения происходят в месте, известном как Cerberus Fossae.

Ученые и раньше отмечали сигналы. Предположения ученых оказались верными, регион оказался очень активным. Землетрясения на Марсе были магнитудой от 3 до 4 баллов. Подобные события такой силы на Земле разрушили бы высотные здания. Перед миссией InSight стоит задача изучить природу таких Марс-землетрясений.

В будущем группа планирует для проведения необходимых измерений использовать наблюдения за крупным планом со спутников. Это поможет более точно изучить картину землетрясений, которые приводят к смещению валунов и возникновению оползней.

Эти результаты были сообщены компанией National Geographic. После проведения экспертной оценки это исследование будет в ближайшее время опубликовано.

Как ожидается, в документе будет более подробно рассмотрена структура землетрясений и предоставлена информация, выходящая за рамки только их величины.