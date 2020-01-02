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Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку

Это сэкономит около 81 миллиона левов, говорится в заявлении болгарской газовой компании.


Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку
Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку

Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.

Более низкие цены, установленные оператором Bulgartransgaz для газа через Strandzha, добавляют дополнительные 4,6 миллиона левов к общей экономии. Компания пообещала снизить цены на газ в ближайшие три месяца и заявила, что ведет переговоры с Газпромом о более выгодных ценах для Болгарии. София также выразила готовность осуществлять транзит российского газа на запад в Грецию и Северную Македонию.

Турецкий поток — это двойной трубопровод, который пройдет из России через Черное море в Турцию, и на этом этапе одна из ветвей будет продолжена далее до Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск запланирован на 8 января, так как сейчас обе ветки заправлены топливом.

Россия поставляет газ в Болгарию с 1974 года и в настоящее время является единственным экспортером природного газа на болгарском рынке. В прошлом году Болгария завершила строительство семимильного участка трубы для соединения Турецкого потока с так называемой Балканской трубопроводной сетью Болгарии и Сербии.





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