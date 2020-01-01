«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым годом

«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым годомЛариса Долина пожелала всем россиянам, чтобы год Крысы принес удачу, а также новые знакомства. Артистка пожелала поклонникам любви. Певица порекомендовала всем не бояться влюбляться, так как у влюбленных, по ее словам, вырастают крылья, и не существует проблем со здоровьем. Поэтому она хочет, чтобы все, кто еще не встретил свою любовь, в Новом году обязательно это сделали. По мнению певицы, влюбленные люди являются всегда и везде востребованными.Лариса Долина также подчеркнула, что она не ведет никаких страниц в социальных сетях. По ее словам, все существующие якобы ее аккаунты, являются фейковыми, поэтому она призывает не читать их, и не верить опубликованной на них информации. Певица добавила, что ее дочь Ангелина зарегистрирована в социальной сети Instagram, и иногда, с разрешения Долиной, на своей странице рассказывает подробности из жизни знаменитой матери.